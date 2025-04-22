Россия и Белоруссия запускают продажу общих полисов ОСАГО с 23 апреля

С 23 апреля 2025 года вступает в силу система совместного автострахования России и Белоруссии, позволяющая оформлять единые полисы ОСАГО с покрытием на территории двух стран.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. По его словам, это решение утверждено совместно с Белорусским бюро по транспортному страхованию и направлено на упрощение процедур для автовладельцев.

Особенностью нового формата является добровольный характер расширенного покрытия. Стандартный полис ОСАГО дополнится специальным соглашением для действия в Белоруссии, которое можно подключить по желанию. При возникновении ДТП на территории соседней страны компенсационные выплаты будут осуществляться через Белорусское бюро по транспортному страхованию с последующим возмещением расходов российским страховщиком.

Этот шаг стал частью последовательной интеграции страховых систем двух стран и потребовал сложной координации между регуляторами для создания эффективного механизма взаимных расчетов между страховыми организациями.