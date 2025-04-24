Камеры начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО уже 1 января 2026 года

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, много лет пробуксовывающая инициатива по отслеживанию автомобилей без ОСАГО получила поддержку на правительственном уровне, включая одобрение Президента РФ Владимира Путина. И уже 1 января 2026 года в России система автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием полиса ОСАГО, заработает на наших дорогах в полный рост.

Однако перед ее полноценным запуском, с 1 июля по 31 декабря 2025 года она начнет действовать в тестовом режиме: в этот период вместо штрафов водители будут получать предупреждения через портал Госуслуг.

При этом на состоявшемся сегодня заседании Президиума Госсовета Владимир Путин поставил условие, что внедрение новой системы не должно привести к росту стоимости страховых полисов. При этом страховщикам рекомендовано активнее участвовать в развитии инфраструктуры для повышения безопасности дорожного движения.

И пока РСА не планирует повышать лимиты выплат за повреждение движимого имущества, поскольку установленного предела в 400 тыс. рублей достаточно для покрытия расходов на ремонт в большинстве случаев. Однако к 2026 году возможна корректировка лимитов по возмещению вреда жизни и здоровью — их предлагают увеличить с 500 тыс. до 2 млн рублей. Также рассматривается вариант удвоения в будущем году лимита по имущественному ущербу до 1 млн рублей, что явно повлияет на стоимость полиса ОСАГО.