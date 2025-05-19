В России могут разрешить полную выплату по ОСАГО без учета износа автомобиля

В ближайшее время в Госдуму может быть внесен законопроект, расширяющий возможности возмещения ущерба по ОСАГО. Новые правила позволят автовладельцам получать полную сумму на ремонт без вычета амортизации, а также выбирать любую станцию техобслуживания.

Сейчас страховые компании предлагают два варианта компенсации: ремонт у партнеров страховщика или денежную выплату с учетом износа автомобиля. Но те изменения, что предусмотрены в инициативе, добавят третий — право на доплату, если первоначальной суммы окажется недостаточно. Для этого потребуется предоставить документы из автосервиса, после чего страховщик будет обязан возместить разницу, включая удержанный процент за износ, сообщают «Известия».

Кроме того, пострадавшие смогут рассчитывать на компенсацию скрытых повреждений, обнаруженных в процессе ремонта. Это позволит избежать ситуаций, когда владельцу автомобиля приходится самостоятельно покрывать дополнительные расходы. По мнению авторов законопроекта, такие меры повысят прозрачность страховых выплат и защитят интересы граждан.

Законопроект уже согласован с Центробанком, а его принятие может существенно изменить существующую систему возмещения ущерба по ОСАГО. Но когда именно нововведения вступят в силу, если инициативу одобрят, не сообщается.