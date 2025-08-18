В России все еще не проверяют наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

На сегодняшний день дорожные камеры в нашей стране не фиксируют наличие или отсутствие полиса ОСАГО у водителей в автоматическом режиме. Запуск системы контроля требует ощутимых серверных мощностей, из-за чего возникла заминка.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей пресс-центра МВД. Издание направило в ведомство обращение, попросив назвать возможную дату начала автоматической проверки «автогражданки» в России. В итоге выяснилось, что на данный момент этого точно не происходит, а остальные комментарии в министерстве сочли преждевременными.

Как удалось выяснить нашим коллегам, дополнительные настройки ведомственных баз для полноценного внедрения нового функционала, связанного с ОСАГО, могут проводить до октября следующего года, и это как минимум. Однако такой расклад не помешает инспекторам ДПС штрафовать тех, кто вовремя не озаботился приобретением полиса. За его отсутствие придется раскошелиться на 5000 рублей.

Напомним, в конце весны 2025 года Президент России Владимир Путин поручал правительству, МВД и ЦБ «принять меры» по подключению дорожных камер к проверке ОСАГО до 1 ноября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о грядущей реформе ОСАГО.