В России уточнили сроки запуска проверки ОСАГО дорожными камерами

Комплексы фото- и видеофиксации начнут проверять наличие полисов ОСАГО в автоматическом режиме с октября следующего года. Однако на территории ряда регионов система может заработать в пилотном режиме в ближайшие месяцы.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на игроков рынка и источники в страховой отрасли. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к эксперименту по «автогражданке» имеют все шансы присоединиться две российские столицы и Чувашия. Между тем, напомним, комплексы фиксации должны были начать администрировать это нарушение уже 1 ноября этого года по всей стране. Что, кстати сказать, обещали даже Президенту РФ.

На сегодняшний день техническая основа системы автоматической проверки полисов готова, но для полноценного запуска необходимо модернизировать информационную систему «Паутина» МВД, объединяющую софт всех дорожных камер. Для реализации проекта на три года заключен соответствующий госконтракт, который планируют выполнить к середине следующей осени.

Возможность пилотного запуска проверки ОСАГО камерами до начала 2026 года подтвердили представители Российского союза автостраховщиков (РСА). Поначалу охват не будет тотальным: нововведения затронут машины, водители которых нарушили Правила дорожного движения не только в контексте «автогражданки».

