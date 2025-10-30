Российских водителей предупредят о махинациях с полисами ОСАГО

Отечественных автомобилистов начнут предупреждать о действиях с их полисами ОСАГО, совершенными без ведома владельцев. Такие меры направлены на борьбу с мошенниками, включая недобросовестных страховщиков.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Национальную страховую информационную систему (НСИС). По словам главы организации Николая Галушина, водителей будут уведомлять обо всех изменениях, происходящих с «автогражданкой», начиная с 10 ноября.

Если раньше были предусмотрены оповещения только о заключении договора страхования в электронной форме, то теперь спектр расширится на подписание дополнительных соглашений, а также аннулирование, прекращение и расторжение. Соответствующие сообщения планируют отправлять, пользуясь данными из Автоматизированной информационной системы (АИС). Обычно туда вносят номера телефонов и адреса электронной почты.

Новшество должно поставить на место агентов, которые любят менять местами коэффициенты бонус-малус, «склеивая» добросовестных и убыточных клиентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России на 15% расширят коридор цен по ОСАГО для легковушек.