В начале года средняя цена полиса ОСАГО подросла до 7,7 тыс. рублей

Согласно общим итогам января и февраля текущего года, средняя стоимость полиса ОСАГО в нашей стране достигла отметки 7686 рублей. «Автогражданка» подросла в цене на 88 целковых.

Статистика опубликована в телеграм-канале Национальной страховой информационной системы (НСИС). По словам экспертов, с учетом коротких полисов средний прайс ОСАГО составляет 4694 рубля. За счет них же общее количество договоров на обязательную автостраховку за год увеличилось в 1,3 раза, дойдя до 8,65 млн штук. В тоже время общая премия упала на 14%, снизившись до 40,59 млрд «деревянных».

Но если не брать в расчет короткие полисы, можно говорить о сокращении числа договоров «автогражданки» на 16%, что вылилось в 5,19 млн экземпляров. При такой же методике расчета общая премия ушла в минус на 15%, речь идет о 39,88 млрд рублей.

Россияне оформили в шесть раз больше краткосрочных страховок или 3,46 млн штук, если сравнивать актуальные цифры с аналогичным прошлогодним периодом. Суммарная премия по такой категории поднялась вчетверо, увеличившись до 710,5 млн рублей.