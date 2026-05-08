Стоимость ремонта Porsche и LADA по ОСАГО стала одинаковой

Согласно действующим правилам ОСАГО, ремонт автомобилей LADA и Porsche, пострадавших в дорожных авариях, обойдется владельцам в одинаковую сумму. В обоих случаях час работ в столице оценивается в 900 рублей.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Вышеупомянутый прайс справедлив и для довольно длинного списка иномарок, куда включены Land Rover, Infiniti, Cadillac, JEEP, Volvo, Dodge, Honda, а также ряд популярных китайских брендов. Например, с шильдиками Jaecoo, Haval и Jetour.

В то же время 60 минут восстановительных работ для Kia, Chery и Renault будет стоить уже 910 рублей. Планка поднимается на десятку у Changan, Exeed и Subaru. Еще двадцатка добавляется, если у автовладельца Ford, плюс десятка для моделей Nissan и Mitsubishi. Максимум составляет 980 рублей для когорты, в которую попали большая немецкая тройка и Lexus.

При определении размера возмещения по ОСАГО оценщики опираются именно на такие прайсы, поскольку ЦБ одобрил единую методику определения расходов. Однако по факту рыночная стоимость кузовного ремонта в Москве начинается от 2,5 тыс. рублей. Причем эта цифра справедлива только для машин массового сегмента.