Нам такое надо: самые крутые новые внедорожники, которые могут появиться и у нас

Российский авторынок при всем его нынешнем изобилии, пусть и в массе своей китайском, по-прежнему остро нуждается в целых сегментах. Нам, скажем, явно не достает универсалов, минивэнов, субкомпактных автомобилей. Но больше всего – настоящих внедорожников, причем новых генераций. Впрочем, и эта беда поправима. Судя по всему, скоро в Росссии теми или иными путями появятся очень интересные «проходимцы». С которыми портал «АвтоВзгляд» познакомился на недавно завершившемся Пекинском автосалоне-2024.