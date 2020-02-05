Газпромбанк начал дистанционно выдавать автокредиты

Клиенты после подачи заявки на сайте и положительного решения банка смогут получить дебетовую «Умную карту» курьерской доставкой. Таким образом, клиент сначала получает деньги, а потом решает, хочет ли потратить их на автомобиль и предоставить его в залог — такая схема выдачи кредитов на покупку авто реализована на российском рынке впервые, говорится в сообщении.

Ставка по кредиту составит 6,9 % годовых при покупке нового и 7,9 % при покупке подержанного авто. Для получения таких процентных ставок потребуется оформить страхование жизни и здоровья, а также предоставить авто в залог, отправив копии документов на приобретенный автомобиль банку также дистанционно через интернет. Если клиент передумал покупать авто или просто не предоставил на него документы, ставка по кредиту составит 9,9 %. Кредитные средства можно взять на срок до 5 лет и с максимальная суммой 5 млн рублей на покупку нового автомобиля и 3 млн рублей на авто с пробегом.

При этом банк не настаивает на оформлении полиса КАСКО, то есть процент при отсутствии такого страхового полиса не повлияет на условия кредитной программы. Также «Газпромбанк» (Акционерное общество) дает возможность купить автомобиль не только у официального дилера, но и у частного продавца, отмечается в пресс-релизе.