5 способов заставить водителя авто, едущего сзади, увеличить дистанцию

Бороться с такими ездунами в общем и целом, конечно же, бесполезно. И даже оказавшись в кювете, они будут уверенны, что все делали правильно. А вот частично заставить выполнять правила все же можно. Например, вынудить соблюдать более безопасную дистанцию. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как это сделать.

Один из общепринятых способов попросить водителя в автомобиле сзади увеличить дистанцию — многократно поморгать стоп-сигналами, кратковременно несколько раз подряд нажимая на педаль тормоза. Если следующий за вами водитель не клинический идиот, а опытный шофер, то он поймет ваш сигнал правильно и увеличит расстояние. Если нет, то переходите к следующим трем способам.

Можно слегка нажать на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки не схватились, но стоп-сигнал уверенно загорелся. В этом случае, водитель, «упершийся» в задний бампер вашего автомобиля, обязательно решит, что вы собираетесь остановиться, либо притормаживаете перед поворотом, и подсознательно замедлит ход и отстанет. Вам же останется лишь прибавить газу и оторваться от преследователя на безопасное расстояние.