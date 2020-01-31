5 способов заставить водителя авто, едущего сзади, увеличить дистанцию

Бороться с такими ездунами в общем и целом, конечно же, бесполезно. И даже оказавшись в кювете, они будут уверенны, что все делали правильно. А вот частично заставить выполнять правила все же можно. Например, вынудить соблюдать более безопасную дистанцию. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как это сделать.
Один из общепринятых способов попросить водителя в автомобиле сзади увеличить дистанцию — многократно поморгать стоп-сигналами, кратковременно несколько раз подряд нажимая на педаль тормоза. Если следующий за вами водитель не клинический идиот, а опытный шофер, то он поймет ваш сигнал правильно и увеличит расстояние. Если нет, то переходите к следующим трем способам.
Можно слегка нажать на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки не схватились, но стоп-сигнал уверенно загорелся. В этом случае, водитель, «упершийся» в задний бампер вашего автомобиля, обязательно решит, что вы собираетесь остановиться, либо притормаживаете перед поворотом, и подсознательно замедлит ход и отстанет. Вам же останется лишь прибавить газу и оторваться от преследователя на безопасное расстояние.
Если эти методы не помогают, то, сохраняя спокойствие, продолжайте движение с разрешенной скоростью до участка дороги, где разрешен обгон. Затем, можно сбавить ход и даже поморгать спешащему правым «поворотником». Правда, если опередить вас действительно безопасно. На худой конец, примите вправо, включите «аварийку» и сбавьте скорость до минимума — это также позволит избавиться от преследователя.
В крайних случаях, вероятно, придется обозначить свою просьбу более настойчиво: притормозив так, чтобы машина действительно замедлилась. Болтающийся сзади автомобиль тоже притормозит, дав вам шанс увеличить дистанцию. Главное, делать все плавно, без суеты и, что немаловажно, резких торможений. Все дело в том, что вы наверняка не знаете о водительском стаже преследователя и его опыте за рулем. Резко сбросив скорость, вы рискуете получить сильный удар в задний бампер со всеми вытекающими отсюда последствиями и жидкостями.