Для тех, кто любит «липучку»: на рынок выходят зимние шины Blizzak DM-V3

Протестировать новинку, которая только встала на конвейер и вот вот появится в продаже, мы еще не успели. Впрочем, учитывая репутацию марки в целом, и ее линейки Blizzak — в частности, можно предположить, что и эти покрышки не разочаруют потребителя. Особенно если учесть некоторые особенности ее конструкции, о которых порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском представительстве компании.
Итак, Blizzak DM-V3 — нешипованнааая, повторимся, модель, которая за счет используемой в ее производстве инновационной резиновой смеси Active MultiCell Compound II, треугольных блоков протектора и дополнительных центральных канавок с еще большим усердием «цепляется» за лед и снег.
К тому же подобная конструкция с 4-я продольными канавками в центральной части лучше отводит воду из пятна контакта с дорогой и обеспечивает сокращение тормозного пути на мокром покрытии на 6%. А на льду новинка рынка помогает сократить тормозной путь машины на 9% по сравнению с предыдущим поколением.
Немаловажен для не шибко богатых россиян и тот факт, что новая резина весьма износостойка. Производитель утверждает, что этот показатель вырос сразу на 25%, если сравнивать с предшествующей моделью Blizzak DM-V2. Секрет в том, что благодаря повышенной жесткости блоков протектора за счет увеличения их размера, уменьшается деформация шин.
И остается добавить, что первые шины Blizzak DM-V3 в 12-и типоразмерах появятся в продаже уже в декабре. Жаль только, что к этомувремени большинство отечественных автовладельцев уже переобуют свои машины…