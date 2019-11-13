Для тех, кто любит «липучку»: на рынок выходят зимние шины Blizzak DM-V3

Протестировать новинку, которая только встала на конвейер и вот вот появится в продаже, мы еще не успели. Впрочем, учитывая репутацию марки в целом, и ее линейки Blizzak — в частности, можно предположить, что и эти покрышки не разочаруют потребителя. Особенно если учесть некоторые особенности ее конструкции, о которых порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском представительстве компании.

Итак, Blizzak DM-V3 — нешипованнааая, повторимся, модель, которая за счет используемой в ее производстве инновационной резиновой смеси Active MultiCell Compound II, треугольных блоков протектора и дополнительных центральных канавок с еще большим усердием «цепляется» за лед и снег.