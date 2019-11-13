Для тех, кто любит «липучку»: на рынок выходят зимние шины Blizzak DM-V3

Фото производителя
Буквально в сентябре портал «АвтоВзгляд» протестировал новую нешипованную зимнюю резину Blizzak ICE от популярного и в России шинного бренда Bridgestone, как японцы выкатили очередную новинку. Правда, в этот раз предназначенную исключительно для кроссоверов и внедорожников. Знакомьтесь — «липучка» Blizzak DM-V3 для тех, кто хотя бы иногда покидает хорошо чищенный городской асфальт.

Протестировать новинку, которая только встала на конвейер и вот вот появится в продаже, мы еще не успели. Впрочем, учитывая репутацию марки в целом, и ее линейки Blizzak — в частности, можно предположить, что и эти покрышки не разочаруют потребителя. Особенно если учесть некоторые особенности ее конструкции, о которых порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском представительстве компании.

Итак, Blizzak DM-V3 — нешипованнааая, повторимся, модель, которая за счет используемой в ее производстве инновационной резиновой смеси Active MultiCell Compound II, треугольных блоков протектора и дополнительных центральных канавок с еще большим усердием «цепляется» за лед и снег.

Фото производителя

К тому же подобная конструкция с 4-я продольными канавками в центральной части лучше отводит воду из пятна контакта с дорогой и обеспечивает сокращение тормозного пути на мокром покрытии на 6%. А на льду новинка рынка помогает сократить тормозной путь машины на 9% по сравнению с предыдущим поколением.

Немаловажен для не шибко богатых россиян и тот факт, что новая резина весьма износостойка. Производитель утверждает, что этот показатель вырос сразу на 25%, если сравнивать с предшествующей моделью Blizzak DM-V2. Секрет в том, что благодаря повышенной жесткости блоков протектора за счет увеличения их размера, уменьшается деформация шин.

И остается добавить, что первые шины Blizzak DM-V3 в 12-и типоразмерах появятся в продаже уже в декабре. Жаль только, что к этомувремени большинство отечественных автовладельцев уже переобуют свои машины…

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13 ноября 2019
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