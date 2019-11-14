Чем удивит или расстроит новая зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R3

Неужели действительно сопротивление качению у снежной «липучки» может быть ниже, чем у ряда летней «резины»? Во всяком случае, так говорят сами разработчики.

Понятное дело, что свою ключевую роль играют уникальный состав резиновой смеси, агрессивный рисунок протектора, а также густая сетка ламелей и обильное количество V-образных ячеек по обеим сторонам от центрального ребра жесткости.

Но вот насколько технологии оправдывают себя в повседневных, а главное — длительных пробегах в суровых российских условиях, нам и предстоит выяснить.

В помощь — новая BMW 3-серии, дороги с разножанровым покрытием и различные климатические условия. Что ж, поехали: cледите за публикациями.