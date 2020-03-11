В России появились новые агрессивные шины для лета

Bridgestone
Японский производитель шин Bridgestone объявил о смене поколений своей «спортивной» покрышки серии Adrenalin RE. Какие изменения претерпела конструкция, разобрался потрал «АвтоВзгляд».

Bridgestone Россия и СНГ объявил о выходе на российский рынок премиальной спортивной шины Potenza Adrenalin RE 004.

Производитель сообщает, что покрышка характеризуется улучшенной управляемостью на высоких скоростях за счет повышения жесткости соединенного плечевого блока и широкой дорожки в центральной части протектора.

Оптимизированный состав резиновой смеси Adrenalin RE 004 обеспечивает более низкое сопротивление качению и повышает курсовую устойчивость на сухом покрытии.

В новой модели более равномерно распределяется давление в пятне контакта по сравнению с предыдущей моделью. Три широкие продольные канавки в центральной части шины обеспечивают хороший отвод воды, увеличивая стойкость к аквапланированию.

Новинка отличается повышенной прочностью за счет усиленной боковины с использованием двойного нейлонового каркаса. Potenza Adrenalin RE 004 появится розничных магазинах в течении марте 2020 года и будет доступна в 23 типоразмерах в диапазоне от 15 до 18 дюймов.

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11 марта 2020
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