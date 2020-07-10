Подмосковный завод Michelin проверили на предмет качества

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В конце июня 2020 года российский завод Мишлен успешно прошел аудит на тему выполнения требований международных отраслевых стандартов. По данным портала «АвтоВзгляд», предприятие подтвердило свое соответствие требованиям ISO 9001 и IATF 16949.

Независимая международная компания UTAC проинспектировала все этапы производственного цикла Мишлен, исследовала логистические процессы, а также проверила наличие и соответствие нормативной документации в области качества.

По результатам проверки установлено, что все системы качества внедрены, поддерживаются и нацелены на постоянное совершенствование производственных процессов и повышение уровня компетенции персонала.

В ходе аудита российскому заводу Мишлен в Давыдово подтверждены сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 (Общие требования к системе управления качеством) и IATF 16949:2016 (Специальные требования к системе управления качеством в автомобильном производстве).

производители, производство, проверка документов
10 июля 2020
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