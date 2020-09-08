Новую летнюю шину Goodyear протестировали на треке Формулы 1

В преддверии открытия британского чемпионата среди легковых автомобилей (BTCC) в Донингтоне, четырехкратный чемпион Колин Теркингтон пересел с привычного ему болида BMW 330i MSport, оснащенного гоночными сликами Goodyear, на тестовую BMW M2 Competition, с установленной на ней новинкой 2019 года — колесами Goodyear Eagle F1 SuperSport.

Мощность гоночного болида составляет свыше 350 л. с. при массе в 1280 кг. Его дорожный собрат имеет на 50 л. с. больше, однако и его вес при этом на 350 кг выше Британский автогонщик остался под впечатлением от поведения шин Goodyear, установленных на M2.

— Я приятно удивлен линейной и четкой управляемостью, нос машины всегда направлен строго в сторону апекса. Это то, что мне необходимо на гоночном треке, — заявил он.