Большой тест цинковых антикоров, лучше всего защищающих кузов авто от коррозии

Сервисные антикоры на основе цинка сегодня присутствуют в ассортименте как зарубежных, так и отечественных компаний, причем выпускаются они в различных вариантах фасовки, в том числе и в виде грунтовочных аэрозолей. Кстати, аэрозольные баллончики с цинком в последнее время приобрели популярность не только среди профессионалов, но и среди автолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих машин. По мнению специалистов, использование таких препаратов позволяет существенно улучшить качество кузовных, в том числе и сварочных работ при ремонте машины.

Кроме того, составы холодного цинкования можно с успехом использовать в качестве превентивной антикоррозионной защиты перед покраской гаражей, въездных ворот, ограждений, а также других изделий, выполненных из стали.

Правда, есть и нюансы: надежная защита от ржавчины будет обеспечиваться лишь в том случае, если при обработке применялся так называемый цинконаполненный аэрозоль, в котором содержание мелкодисперсного Zn составляет 96 и более (вплоть до 99) процентов. Только тогда при распылении аэрозоля на металлической поверхности сформируется гарантированно прочный защитный слой, практически полностью состоящий из частиц цинка.