Большой тест цинковых антикоров, лучше всего защищающих кузов авто от коррозии

Сервисные антикоры на основе цинка сегодня присутствуют в ассортименте как зарубежных, так и отечественных компаний, причем выпускаются они в различных вариантах фасовки, в том числе и в виде грунтовочных аэрозолей. Кстати, аэрозольные баллончики с цинком в последнее время приобрели популярность не только среди профессионалов, но и среди автолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих машин. По мнению специалистов, использование таких препаратов позволяет существенно улучшить качество кузовных, в том числе и сварочных работ при ремонте машины.
Кроме того, составы холодного цинкования можно с успехом использовать в качестве превентивной антикоррозионной защиты перед покраской гаражей, въездных ворот, ограждений, а также других изделий, выполненных из стали.
Правда, есть и нюансы: надежная защита от ржавчины будет обеспечиваться лишь в том случае, если при обработке применялся так называемый цинконаполненный аэрозоль, в котором содержание мелкодисперсного Zn составляет 96 и более (вплоть до 99) процентов. Только тогда при распылении аэрозоля на металлической поверхности сформируется гарантированно прочный защитный слой, практически полностью состоящий из частиц цинка.
Как отмечают специалисты в области кузовного ремонта, если стальная деталь была правильно обработана, то после высыхания этот слой будет обладать защитой двойного действия, сочетающей в себе достоинства оцинкованного и обычного лакокрасочного покрытия.
Принцип двойного действия заключается в том, что грунтовочный состав сам по себе создает эффективную преграду коррозии за счет высокой адгезии к металлу и химической стойкости к воздействию различных агрессивных сред. Это первый, или, как его еще называют химики, пассивный барьер.
В том случае, когда он в каком-либо месте разрушился (например, от царапины или скола) «включается» механизм активной (катодной) защиты. За счет цинка, входящего в состав грунтовки, а также воздуха и содержащейся в нем влаги, в месте повреждения образуется электрохимическая пара цинк-железо. Ее взаимодействие с диоксидом углерода, находящимся в воздухе, приводит к образованию плотного слоя из соединений цинка, который как бы затягивает царапину и таким образом тормозит дальнейшее развитие коррозионного процесса.
По оценкам экспертов, правильно нанесенное защитное цинковое покрытие обладает высокой атмосферо- и химостойкостью, хорошей устойчивостью к резким температурным колебаниям (диапазон может варьировать от −60 до +250градусов по Цельсию), стойкостью к механическим и ударным нагрузкам, а его срок службы достигает 15—20 лет. Впрочем, как свидетельствует обширная сервисная практика, обеспечить перечисленные достоинства способны далеко не все цинконаполненные аэрозоли.
Что в значительной мере подтверждают и результаты их сравнительного теста, организованного портала «АвтоВзгляд» при поддержке сайта«АвтоПарад». Для сравнительных испытаний было приобретено пять таких препаратов: американский Runway, произведенный в Китае;, немецкий Wurth, а также три российских состава брендов Kudo, Vixen и «Цинконол».
Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых этими образцами, использовались пять небольших контрольных пластин из углеродистой стали, которые перед обработкой были тщательно очищены, обезжирены и высушены.
Методика сравнительных испытаний включала следующие этапы. Сначала каждую пластину покрывали двумя слоями «аэрозольного» цинка и потом высушивали в течение суток на открытом воздухе. Затем в защитном покрытии делали крестообразный надрез до металла, после чего помещали в банку, заполненную коррозионно-агрессивной жидкостью. Роль последней выполнял насыщенный раствор соли, в который добавляли окисляющий компонент. В такой среде пластины отстаивались две недели, после чего эксперты их извлекали из раствора и визуально оценивали состояние защитного покрытия.
Превалирующими критериями оценки после таких испытаний служили коррозионная и адгезионная стойкость нанесенного покрытия. В частности, качественная «оцинковка» не должна иметь следов ржавчины в области надреза. А кроме того, на самой пластине недопустимы какие-либо отслоения защитного покрытия.
Менее значимым, хотя и достаточно важным, стал также ценовой критерий, который определялся стоимостью затрат, приведенных к 100 граммам конкретного продукта. Отмеченные критерии позволили экспертам четко позиционировать каждый образец в итоговом рейтинге проверенных цинконаполненных аэрозолей.
Итак, каковы же результаты сравнительного тестирования? Как оказалось, итоговый расклад оказался не особо радужным. Из пяти испытанных образцов защитных покрытий только два — от российского Vixen и немецкого Wurth — смогли достойно выдержать двухнедельное пребывание в агрессивном растворе. На пластинах, обработанных этими аэрозолями, не выявлено ни следов коррозии, ни отслоений цинкового грунта.
Что, в общем-то, было отчасти предсказуемо, ведь оба продукта — профессиональные составы холодного цинкования. Они изначально создавались для качественного ремонта кузовных деталей, в том числе для эффективной защиты сварных швов, восстановления поврежденных оцинкованных покрытий, а также для грунтования локальных участков металла, исключающего возникновение так называемой подслойной коррозии.
Важно отметить, что каждый продукт содержит до 99% электрохимически активного цинка, который формирует на поверхности металла прочный износостойкий слой, обеспечивающий надежную катодную защиту от коррозии. Это наглядно доказал и нынешний тест: даже при глубоком (до самой стали) прорезании цинкового покрытия, царапины на нем не ржавеют.
Таким образом, лидерами данного теста, проведенного в рамках предложенной методики, стали аэрозоли Vixen и Wurth, которые по своим рабочим свойствам примерно сопоставимы. Однако что касается стоимостного критерия, то здесь между лидерами выявились существенные различия.
Оказалось, что немецкий аэрозоль с ценой в 325 ₽ за 100 граммов заметно проигрывает российскому аналогу, который обойдется потребителю лишь в 125 ру.б за 100 г. В итоге, с учетом ценового фактора, победителем теста заслуженно стал аэрозоль Vixen, который и занял первое место в рейтинге цинконаполненных аэрозолей.
Что касается трех продуктов-аутсайдеров, не прошедших испытания, то у них основным недостатком стало отслоение защитного покрытия. Наиболее сильно данный дефект проявился у отечественного «Цинконола» — мелкие вздутия этого состава отмечены практически по всей поверхности контрольной пластины. При этом, что любопытно, на покрытии в области контрольного надреза не отмечено никаких следов коррозии.
Можно предположить, что в менее экстремальных внешних условиях препарат продемонстрировал бы более высокие адгезионные свойства, но тест есть тест, и по его итогам «Цинконолу» присудили третье место в рейтинге.
Остальные два продукта-аутсайдера — американский Runway и российский Kudo — «провалили» наш жесткий тест, что называется, по полной. За две недели пребывания в солевом растворе, на контрольных пластинах, обработанных данными аэрозолями, зафиксированы мелкие отслоения защитного покрытия, а в местах контрольных надрезов пошла ржавчина. Наиболее сильно эти дефекты проявились у «американца», поэтому Runway занял последнее (пятое) место по итогам испытаний, а аэрозоль Kudo — четвертое.
…Какие же напрашиваются выводы? Эксперимент показал, что стойкость оцинкованного металла в экстремальных условиях во многом зависит от того, каким аэрозолем вы пользовались.
Очевидно также, что все представленные здесь результаты справедливы лишь в рамках выбранной методики тестирования. Тем не менее, они в значительной мере помогают оценить реальные эксплуатационные свойства цинконаполненных аэрозолей и покрытий на их основе. Надеемся, что сведения, полученные в ходе теста, помогут автовладельцам при выборе конкретного продукта.