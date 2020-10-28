Michelin сравнила качество шин разного возраста и происхождения

В первом раунде тестов сошлись летние шины Michelin Pilot Sport 4 SUV 2019 и 2020 годов выпуска. А во втором эксперты сравнивали покрышки Michelin Energy XM2+ российского и польского производства, выпущенные в 2020 году. Как и ожидалось, по итогам обоих испытаний шины показали очень близкие результаты по части торможения и управляемости. Так что покупать резину можно, не взирая на страну производства и дату выпуска (главное, чтобы ей было не больше 10 лет).

Еще одно любопытное исследование касалось условий хранения шин. Так, Michelin рекомендует хранить шины при температуре не выше 35°C, так как при 50°C резина стареет вдвое быстрее, чем если бы ее держали при температуре 40°C, и вчетверо быстрее, чем при температуре 30°C. Поэтому мишленовцы предлагают покупать покрышки только у солидных продавцов, которые располагают «правильными» складами.