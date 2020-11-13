Установлен новый рекорд в толкании автомобиля

Фото: Nokian.
Юсси Каллиониеми из финского города Нокиа протолкал легковой автомобиль массой 2100 кг на одну милю за 13 минут 26 секунд. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это почти на две минуты лучше прежнего мирового рекорда.

Достижение финна оформлено Книгой рекордов Гиннесса как «Самое быстрое время, за которое можно протолкнуть автомобиль на одну милю». Как уверяет 47-летний рекордсмен, при толчке автомобиля главное — преодолеть сопротивление, поэтому здесь особенно важны шины: чем ниже будет их сопротивление качению, тем легче будет катиться машина.

Сама идея рекорда возникла почти случайно: Юсси выполнял терапию от болей в спине, толкая тяжелую коробку, после чего наткнулся на рекорд толкания автомобиля на сайте Книги рекордов Гиннесса. Кстати, по правилам Книги, можно было взять машину массой 1 880 кг, но Каллиониеми выбрал более тяжелый кроссовер Saab 9−7x.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», ключевым элементом этого рекорда стали зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3. Между тем, мы совсем недавно выяснили, подходит ли эта финская «липучка» русскому водителю.

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13 ноября 2020
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