Установлен новый рекорд в толкании автомобиля

Достижение финна оформлено Книгой рекордов Гиннесса как «Самое быстрое время, за которое можно протолкнуть автомобиль на одну милю». Как уверяет 47-летний рекордсмен, при толчке автомобиля главное — преодолеть сопротивление, поэтому здесь особенно важны шины: чем ниже будет их сопротивление качению, тем легче будет катиться машина.

Сама идея рекорда возникла почти случайно: Юсси выполнял терапию от болей в спине, толкая тяжелую коробку, после чего наткнулся на рекорд толкания автомобиля на сайте Книги рекордов Гиннесса. Кстати, по правилам Книги, можно было взять машину массой 1 880 кг, но Каллиониеми выбрал более тяжелый кроссовер Saab 9−7x.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», ключевым элементом этого рекорда стали зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3. Между тем, мы совсем недавно выяснили, подходит ли эта финская «липучка» русскому водителю.