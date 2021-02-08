Nokian за четыре года создаст уникальную «шину будущего»

Новая цель компании Nokian Tyres — к 2025 году создать концептуальную шину, которая была бы полностью изготовлена из возобновляемых и переработанных материалов. Логично предположить, что следом за «концептом» миру явится серийный вариант «покрышки будущего».

А пока самая свежая разработка финских шинников — шипованная модель Nokian Hakkapeliitta 10p. Ее сделали специально для передвижения по зимним дорогам России, Казахстана и Белоруссии — в других странах только что представленная новинка не появится.

Как уверяют представители бренда Nokian, главная особенность шины — технология двойной ошиповки, гарантирующая, по их словам, максимальную безопасность на льду и в снегу. Портал «АвтоВзгляд» выяснил и другие характеристики этих «шиповок».