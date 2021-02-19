Nokian построила «крутой» технический центр для испытаний шин в Испании

Комплекс общей площадью 300 га объединяет в себе десять различных треков, включая уникальную 7-километровую овальную трассу, позволяющую тестировать шины на скоростях до 300 км/ч.

Специалисты смогут оценивать поведение покрышек на сухой и мокрой поверхностях, а также в ходе аквапланирования и торможения. Кроме того, оборудование способствует трудиться над технологиями, призванными минимизировать уровень шума и расход топлива автомобилей.

Новый центр в Испании стал третьим полигоном компании наряду с легендарным испытательным комплексом White Hell площадью 700 га в Лапландии и летней площадкой неподалеку от штаб-квартиры Nokian в одноименном финском городке Нокиа.