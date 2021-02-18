Все плюсы и минусы Nissan Qashqai нового поколения

Впрочем, под яркой начинкой скрывается хорошо знакомая платформа CMF-C, а габариты выросли совсем незначительно: длина увеличилась на 35, ширина — на 32, а высота — на 10 миллиметров. Расстояние между рядами, благодаря немного растянутой базе, теперь больше на 28 мм, а над головами передних седоков теперь на полтора сантиметра просторнее.
Из приятных мелочей подметим объемистые карманы передних дверей — в них легко встанут полуторалитровые бутылки. Багажник сделался вместительнее на 74 литра, притом этому способствуют более компактная конструкция задней подвески, а также заниженный на пару сантиметров уровень пола.
Полностью новый салон — в духе минимализма, а центральной доминантой заявлен горизантальный тачскрин медиасистемы. Любопытно, что место классического рычага коробки передач занял компактный джойстик. Интересно, Интересно, как будет выглядеть интерьер с механической коробкой?
В топовых комплектациях обещаны обивка кресел дорогой кожей наппа, встроенный массажер для передних сидений, плюс контурная подсветка и аудиосистема Bose… Также заявлены виртуальные приборы и проекционный дисплей и девятидюймовый экран медиасистемы. Дорого-богато!
Гамма двигателей включает два варианта бензинового турбомотора объемом 1,3 литра, к которым прилагается «мягкогибридная» надстройка. Но на вершине — установка под названием e-Power, представляющая собой последовательный гибрид, где ДВС играет роль генератора.
В Европе продажи кроссоверов третьего поколения стартуют этим летом. Вот только российскую версию мы, очевидно, увидим сильно позже: как минимум потому, что нашей публике не интересны гибридные технологии. Кроме того, новинке вначале предстоит встать на конвейер ниссановского завода под Санкт-Петербургом.