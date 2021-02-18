Все плюсы и минусы Nissan Qashqai нового поколения

Впрочем, под яркой начинкой скрывается хорошо знакомая платформа CMF-C, а габариты выросли совсем незначительно: длина увеличилась на 35, ширина — на 32, а высота — на 10 миллиметров. Расстояние между рядами, благодаря немного растянутой базе, теперь больше на 28 мм, а над головами передних седоков теперь на полтора сантиметра просторнее.

Из приятных мелочей подметим объемистые карманы передних дверей — в них легко встанут полуторалитровые бутылки. Багажник сделался вместительнее на 74 литра, притом этому способствуют более компактная конструкция задней подвески, а также заниженный на пару сантиметров уровень пола.