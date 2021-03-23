Pirelli выпустила очень «крутые» шины P ZERO для велосипедов

Шины Pirelli для велосипедов уже представлены в России, где велонаправление с каждым годом активно набирает обороты.

У P ZERO Race — тройная смесь активных полимеров с «интеллектуальными» поведенческими характеристиками. Результат — улучшенное сцепление на сухой и влажной поверхностях и сверхнизкое сопротивление качению, что обеспечивает плавность хода и управляемость.

Эта покрышка для гонок и дальних дистанций покажет отличные результаты на различных грунтовых дорогах, будь то сухое или мокрое покрытия, благодаря своему исключительному химическому сцеплению. Новинка позволит испытать полный спектр чувств от езды с весны до поздней осени.

Модель доступна в размерах 24, 26, 28 и 30 мм, в черном цвете или с паракаучуковыми боковинами (классический). В скором времени P ZERO Race появятся и в цветном варианте — желтом, красном или белом.

Дополняют новую линейку клинчеры P ZERO Road, ориентированные на долговечность без ущерба плавности хода и комфорту. Это универсальная шина, подходящая для современных колесных дисков. От гоночной версии ее отличает дизайн протектора (с более узкими и длинными канавками), а также состав EVO Compound.

Новинка обладает низким сопротивлением качению, отличным сцеплением, высоким комфортом и долговечностью. Модель доступна в черном цвете с размерным рядом 24, 26, 28 мм.

И продолжая «резиновую» тему, но с прицелом на автомобили. Как уверяют шинники, для того, чтобы автомобиль просто катился вперед, преодолевая сопротивление качению, ему приходится тратить до 30% от общего расхода топлива. Чтобы снизить влияние этого фактора, производители разработали целый комплекс мер и технологий. Однако автомобилисты, приобретая шины, совершают банальные ошибки, в результате чего не получают желаемого.