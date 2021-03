Прилавок

Шины и диски Pirelli выпустила очень «крутые» шины P ZERO для велосипедов Фото производителя.

Компания Pirelli презентовала новое семейство велошин P ZERO. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», клинчеры доступны в двух версиях: для тех, кто больше всего ценит производительность, создана модель P ZERO Race, а их альтернатива — P ZERO Road — адресована поклонникам длительных покатушек.