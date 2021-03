В Pirelli считают, что «Формула-1» стоит на пороге новой эры

Первым Гран-при Pirelli стала гонка «Формулы-1» в Сильверстоуне в 1950 году. Победу тогда одержал Джузеппе Фарина на Alfa Romeo, который в свой дебютный год умудрился стать чемпионом. (К слову, точная копия шины Pirelli Stella Bianca, на которой Фарина выиграл тогдашний Гран-при Великобритании, сегодня выставлена в недавно открывшемся музее в английском Сильверстоуне.)

С тех пор пилоты на шинах итальянской компании одержали 240 побед, заняли 243 поул-позиции, проехали 247 самых быстрых кругов и поднялись на подиум «королевских гонок» 727 раз. А вообще шины Pirelli уже более 110 лет являются неотъемлемой частью мирового автоспорта, ведь точкой отсчета принято считать победу в гонке «Пекин-Париж» 1907 года.

— Мы отмечаем эту веху на пороге новой эры — в начале последнего сезона на 13-дюймовых шинах. Со следующего года вступает в силу новый технический регламент, в котором в том числе прописана эксплуатация 18-дюймовых шин. Поэтому, вспоминая прошлое, с нетерпением ждем следующей главы нашей истории, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Марио Изола, руководитель автоспортивного подразделения Pirelli.

И еще одна новость от Pirelli: эта компания только что презентовала новое семейство велошин P ZERO. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», клинчеры доступны в двух версиях: для тех, кто больше всего ценит производительность, создана модель P ZERO Race, а их альтернатива — P ZERO Road — адресована поклонникам длительных покатушек.