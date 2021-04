Pirelli представляет новую летнюю шину Powergy для подержанных автомобилей

Как уверяют представители итальянской марки, новая летняя шина Pirelli Powergy гарантирует отличное торможение на мокрой дороге, о чем свидетельствует рейтинг A на этикетке шины. Это, соответственно, позволит автомобилистам уверенно управлять автомобилем даже в плохую погоду.

Особое внимание было уделено экологичности и безопасности для окружающей среды благодаря низкому сопротивлению качению, которое снижает расход топлива и, таким образом, помогает снизить вредные выбросы.

Новинка обладает минимальным уровнем шума и относится к классу B по сопротивлению качению. Это означает дополнительный акустический комфорт для водителя и повышенную экологичность.

Чуть ранее компания Pirelli презентовала новое семейство велошин P ZERO. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», клинчеры доступны в двух версиях: для тех, кто больше всего ценит производительность, создана модель P ZERO Race, а их альтернатива — P ZERO Road — адресована поклонникам длительных покатушек.