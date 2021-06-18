Бренд Sava представил новые покрышки для грузовиков Series 5

Все модели Sava 5-й серии имеют маркировку снежинка и три горных пика (3PMSF), что предполагает их использование даже на заснеженной дороге. То есть покрышки можно использовать круглый год.

Модель Avant 5 создатели называют покрышкой, которая отлично подойдет для большегрузов последнего поколения с более нагруженной передней осью. Такая особенность новых тягачей получается из-за необходимости соответствия нормам Евро-6.

Orjak 5 для ведущей оси отличают повышенная надежность и стойкость, а также особый пятиреберный рисунок протектора с большим количеством ламелей для уверенного движения в любую погоду.

Особенность прицепной шины Cargo 5 — максимальная долговечность. Она достигается за счет крепкой конструкции, включающей увеличенный объем резиновой смеси под протектором, а также благодаря возможности восстановления протектора.

Напомним, что бренд Sava входит в структуру шинного концерна Goodyear. Самое широкое распространение продукция марки получила в Центральной и Восточной Европе.