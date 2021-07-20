Pirelli представила особую шину P Zero с высоким индексом нагрузки

Новая шина из семейства моделей P Zero получила маркировку HL (высокие нагрузки) и способна выдерживать на 20% больший вес в сравнении со стандартной покрышкой и на 6—9% больший вес, чем модель с индексом XL (с усиленной боковиной) того же типоразмера.

Первым автомобилем, который получит подобную «обувь» станет электроседан Lucid Air. Новинка должна поступить в продажу в конце этого года. Pirelli традиционно разрабатывала инновационные шины в тесном сотрудничестве с производителем автомобилей. О том, что эти шины были созданы конкретно для Lucid Air, говорит специальная маркировка LM1 на боковинах.