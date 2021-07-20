Pirelli представила особую шину P Zero с высоким индексом нагрузки

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Компания Pirelli выпустила первую шину с высоким индексом нагрузки. Покрышки нового типа в первую очередь предназначены для гибридных автомобилей и электрокроссоверов. Новинка способна выдерживать вес более тяжелых легковых транспортных средств с тяговыми аккумуляторными батареями и при этом обеспечивать низкое сопротивление качению.
Виктор Васильев

Новая шина из семейства моделей P Zero получила маркировку HL (высокие нагрузки) и способна выдерживать на 20% больший вес в сравнении со стандартной покрышкой и на 6—9% больший вес, чем модель с индексом XL (с усиленной боковиной) того же типоразмера.

Первым автомобилем, который получит подобную «обувь» станет электроседан Lucid Air. Новинка должна поступить в продажу в конце этого года. Pirelli традиционно разрабатывала инновационные шины в тесном сотрудничестве с производителем автомобилей. О том, что эти шины были созданы конкретно для Lucid Air, говорит специальная маркировка LM1 на боковинах.

летние шины, шины
20 июля 2021
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