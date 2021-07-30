Goodyear представил уникальную шину R57 для 200-тонных грузовиков

Сама модель Goodyear RH-4A+, дебют которой состоялся прошлой осенью, создана для снижения затрат перевозчика и обеспечения максимальной производительности на твердых грунтах. В свою очередь, в размере 40.00R57 шина обладает следующими особенностями. У нее увеличенный ресурс благодаря большой площади контакта беговой дорожки с поверхностью, плюс дополнительный отвод тепла за счет ламелей по центру протектора, а также блочного дизайна плечевой зоны.

- Размер 40.00R57 стал главным решением для оснащения 200-тонных грузовиков, таких как Caterpillar 789. Благодаря более высокому значению ТНВЧ и грузоподъемности, новый размер Goodyear RH-4A+ является оптимальным выбором для клиентов, которые перевели свои автопарки моделей 789 на эту шину большего размера, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Эрик Мэтсон, международный менеджер по инженерным работам в автопарках с крупно-габаритными шинами.

Кстати, российский КамАЗ хочет бросить вызов вышеупомянутой марке Caterpillar, начав выпуск карьерных самосвалов. Так, в Набережных Челнах уже разработали уникальный шарнирно-сочлененный самосвал КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.