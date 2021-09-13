Goodyear представила новую зимнюю шину Ultragrip Performance+

Инженерам Goodyear удалось за счет ряда новых технологий, примененных в новой модели, увеличить потенциал пробега на 13%, а также улучшить эксплуатационные характеристики в зимних условиях.

Так, технология Mileage Plus обеспечила высокую эластичность резиновой смеси и повысила стойкость к износу, то есть вырос такой показатель, как ходимость шины. А ноу-хау Winter Grip сохраняет эластичность покрышки в условиях низких температур, что улучшает сцепление на снегу и на льду.

Новинка поступит в продажу в 33 типоразмерах с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов. Она охватывает широкий спектр кроссоверов и внедорожников — от компактных городских SUV до крупногабаритных «проходимцев» премиум-класса.