Bridgestone представляет линейку шин для грядущей зимы

«Шиповки» представлены моделью Blizzak SPIKE-02. Они доступны в 43 типоразмерах с посадочным диаметром от 13 до 20 дюймов. А модификация SPIKE-02 SUV для кроссоверов продают в 39 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 15 до 21 дюймов. Напомним, что это флагманская модель шипованных шин, которая разработана для суровых зим.

В гамме нешипованных моделей есть Blizzak DM-V3, Blizzak Ice и Blizzak LM 005. Первая — одна из самых массовых, потому доступна в 70 типоразмерах. Она представляет из себя новое поколение премиальных нешипованных шин для внедорожников и кроссоверов.

LM005 — премиальная модель для мягкой зимы. Она не раз становилась победителем различных международных тестов, а также продолжает оставаться номером один по такому показателю как торможение на мокром покрытии (по результатам немецкого теста TÜV SÜD4).