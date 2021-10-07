Чем уникальным может похвастать новая зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 10

Эксперты «АвтоВзгляда» готовят натурные тесты новой модели легендарной «Хакки» на российских дорогах и их отсутствии. Впрочем, сомнений в том, что шины справятся с поставленными задачами, у нас нет. «Десятку» проектировали специально для нашего рынка, а заодно и дружественных соседей, включая Белоруссию и Казахстан.

Покрышки прошли ряд комплексных нещадных испытаний на полигоне Nokian в Лапландии, проявив отличные ходовые качества и свойства цепкости на влажной и обледенелой поверхности, а заодно и в снегу. Скажем спасибо уникальному резиновому составу, плечевым и центральным шипам особой формы, а также усиленной боковине. Кроме того, шины могут похвастать предельно низким уровнем шума.

Правда, кое-какие вопросы к Hakkapeliitta 10 у нас все равно нашлись. Ждите подробностей после полноценного тест-драйва.