Чем уникальным может похвастать новая зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 10

Фото: АвтоВзгляд
Новинка сезона 2021 для суровых русских зим — шина Nokian Hakkapeliitta 10, призванная уверенно тормозить и держать автомобиль в траектории на обледенелом и заснеженном покрытии. Портал «АвтоВзгляд» решил проверить, так ли это на самом деле…
Мирон Горин

Эксперты «АвтоВзгляда» готовят натурные тесты новой модели легендарной «Хакки» на российских дорогах и их отсутствии. Впрочем, сомнений в том, что шины справятся с поставленными задачами, у нас нет. «Десятку» проектировали специально для нашего рынка, а заодно и дружественных соседей, включая Белоруссию и Казахстан.

Покрышки прошли ряд комплексных нещадных испытаний на полигоне Nokian в Лапландии, проявив отличные ходовые качества и свойства цепкости на влажной и обледенелой поверхности, а заодно и в снегу. Скажем спасибо уникальному резиновому составу, плечевым и центральным шипам особой формы, а также усиленной боковине. Кроме того, шины могут похвастать предельно низким уровнем шума.

Правда, кое-какие вопросы к Hakkapeliitta 10 у нас все равно нашлись. Ждите подробностей после полноценного тест-драйва.

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7 октября 2021
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