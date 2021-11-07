Готовим машину к скорой зиме: что важно купить заранее

Безусловно, самая важная покупка перед наступающим холодным сезоном — это зимняя резина. Впрочем, шинной теме портал «АвтоВзгляд» уже уделил несколько публикаций. Так, мы рассказали, как на фоне грандиозного подорожания покрышек, вопреки всему, потратить минимальную сумму. А затем дали несколько полезных советов, как правильно подобрать оптимальную модель шин.

А теперь — важное уточнение: на дом можно заказать не только доставку купленного комплекта колес, но даже… вызвать шиномонтаж. В некоторых городах России успели появиться мобильные мастерские, которые за дополнительную плату приезжают туда, куда скажет клиент! Другая приятная услуга — сезонное хранение: по объявлению легко подыскать склад со специальными условиями «содержания» шин и дисков.

С резиной разобрались, поэтому теперь перечислим 4 ключевые вещи, которые следует обязательно приобрести прямо сейчас. Первая — это размораживатель замков, притом храниться заветный баллончик должен дома, в тепле. Зачем нужны скребок и щетка (это вторая и третья позиции нашего списка, соответственно) — объяснять, разумеется, не надо. И, наконец, четвертый пункт — силиконовая смазка.