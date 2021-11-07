Готовим машину к скорой зиме: что важно купить заранее

Безусловно, самая важная покупка перед наступающим холодным сезоном — это зимняя резина. Впрочем, шинной теме портал «АвтоВзгляд» уже уделил несколько публикаций. Так, мы рассказали, как на фоне грандиозного подорожания покрышек, вопреки всему, потратить минимальную сумму. А затем дали несколько полезных советов, как правильно подобрать оптимальную модель шин.
А теперь — важное уточнение: на дом можно заказать не только доставку купленного комплекта колес, но даже… вызвать шиномонтаж. В некоторых городах России успели появиться мобильные мастерские, которые за дополнительную плату приезжают туда, куда скажет клиент! Другая приятная услуга — сезонное хранение: по объявлению легко подыскать склад со специальными условиями «содержания» шин и дисков.
С резиной разобрались, поэтому теперь перечислим 4 ключевые вещи, которые следует обязательно приобрести прямо сейчас. Первая — это размораживатель замков, притом храниться заветный баллончик должен дома, в тепле. Зачем нужны скребок и щетка (это вторая и третья позиции нашего списка, соответственно) — объяснять, разумеется, не надо. И, наконец, четвертый пункт — силиконовая смазка.
Силиконовым спреем полезно обработать дверные проемы, а точнее, замки, петли и все уплотнители — это станет гарантией того, что водитель и пассажиры при «большом минусе» попадут внутрь, а не останутся топтаться на морозе. Также использовать силикон рекомендуется при сезонной смене шин: обязательно нужно обработать и шины, которые отправляются на хранение, и покрышки, которые встанут на автомобиль.
На этом, по большому счету, список обязательных покупок закрыт. Правда, в последнее время стало модным покупать «бустеры» — этакие пауэрбанки, что помогут запустить двигатель при сильно разряженном или просто замерзшем штатном аккумуляторе. В пике устройство способно выдать несколько сотен ампер пускового тока — холодной зимой такая «коробочка» может действительно пригодиться.
И если уж речь зашла об аккумуляторах, давайте обсудим, когда можно и нужно менять штатную АКБ. Здесь все просто: если при первых заморозках стартер стал прокручивать коленвал ДВС медленнее обычного, а самой батарее — около 5 лет, значит, есть смысл подбирать новый источник тока (хотя перед этим будет правильным очистить и затянуть клеммы — вполне возможно, что они окислились или ослабли).
Не готовы тратить несколько тысяч рублей? Экономить, покупая так называемые контрактные аккумуляторы, смысла нет — портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал, что это — пустая трата денег. А вот провести диагностику и профилактику — занятие чрезвычайно полезное: при хорошем раскладе толковая перезарядка продлит жизнь батарее на сезон-другой.
Однако понимая, что АКБ — не первой свежести, желательно приобрести провода для прикуривания… Еще одна желательная, но необязательная позиция — крепкий трос: а ну, как вас придется вытаскивать из глубокого сугроба? А особо запасливые — по крайней мере, те, кому приходится ездить по заметенным снегом проселкам, — вдобавок покупают цепи противоскольжения.
Многие вещи — включая обслуживание АКБ — легко выполнить своими силами. А можно — найти профессионалов: их услуги логичнее искать, например, на Авито. Здесь же найдутся и аккумуляторы, и бустеры, и другие перечисленные нами вещи. Притом необходимый набор наверняка обойдется существенно дешевле, нежели за него попросят традиционные «офлайновые» магазины.
Учитывая наличие фирменной доставки на Авито, в графе «Город или регион» можно указать любую область или всю Россию — вполне возможно, что самое интересное предложение окажется за пределами домашнего региона. А чтобы сделка прошла без эксцессов, перед первой покупкой рекомендуем изучить «Правила безопасных сделок» — в этом разделе подробно рассказано, как не стать жертвой мошенников.
На этом, пожалуй, все. Осталось проговорить лишь ключевой момент — с подготовкой автомобиля к зимнему сезону категорически нельзя тянуть до последнего! Ведь морозы могут ударить, а снег — обрушиться шквалом абсолютно внезапно. А значит, у автомобилистов нашей страны осталась буквально неделя-другая, чтобы купить и сделать все, что мы описали.
Кстати, большинство российских автомобилистов, планируя замену летней резины на зимнюю, ориентируются на температуру ниже ноля и осадки. Как показал недавний опрос Авито, проведенный среди 6500 автовладельцев, 23% опрошенных уже успели заменить летний комплект шин на зимний, а 65% автомобилистов планируют сделать это, когда наступят первые заморозки и выпадут осадки.
Также интересно, что более половины (51%) опрошенных автомобилистов меняют комплект резины в шиномонтаже: 32% опрошенных заранее записываются на услугу, 19% — предпочитают ждать в живой очереди. 23% респондентов меняют шины самостоятельно в гараже, 10% опрошенных водителей обращаются за услугой сезонной замены шин в официальные.