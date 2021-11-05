Не переплатить и не ошибиться: как правильно подобрать зимние шины

Так что же выбрать — «шипы» или «липучки»? Не будем ходить вокруг да около, а сразу ответим предельно четко: выбор резины целиком и полностью зависит от «ареола обитания» автомобиля. Для езды по городским улицам и быстрым трассам лучше выбрать фрикционные модели (это правильное название «липучек»). А вот для региональных дорог, где может повстречаться голый лед, идеально подходят шипованные шины.
Вот самое наглядное доказательство этого тезиса. Возьмите любой сравнительный тест зимних покрышек и найдите таблицу, где указаны результаты измерений. А затем сравните минимальный тормозной путь автомобиля на хороших шипованных и лучших фрикционных колесах — разница будет полуторакратной! На черепашьей скорости 25 км/ч — около пяти метров, а при 100 км/ч — уже десятки метров…
Впрочем, здесь тоже есть нюансы — некоторые «зубастые» модели на ледяном треке проигрывают топовым «фрикционкам». Поэтому снова повторим: перед покупкой читайте шинные тесты. Хотите — российские, а хотите — сделанные экспертами из Финляндии, Швеции и Норвегии: в Сети можно легко найти самые свежие публикации буквально со всего мира, притом качественно переведенные на русский язык.
Для справки, по данным Авито, на долю шипованных шин приходится 71% спроса, а на нешипованные — 29%. В большинстве крупных городов России водители чаще выбирают «зубастые» модели, чем «липучки». Впрочем, в некоторых населенных пунктах наблюдается противоположный тренд: скажем, в Перми 96% жителей выбирает только шипы!
В более теплых городах страны большим спросом пользуются, наоборот, нешипованные покрышки. Так, например, в Краснодаре, Ставрополе, Симферополе и Махачкале доля спроса на «липучки» превышает 80%. А рекордсменом является Калининград — «фрикционку» предпочитают 97% жителей.
Отдельно обсудим шины, что предназначены для круглогодичной эксплуатации. Главное, чтобы на боковине такой покрышки имелось клеймо со снежинкой на фоне трех горных вершин — оно свидетельствует об успешной сертификации модели на снежном покрытии. А вот буквы «M+S», что прежде были признаком строго зимних колес, вдруг стали бессистемно появляться на боковинах летних шин…
Так вот. Как показали последние тесты, новые «всесезонки» очень неплохи. Современная резиновая смесь, насыщенная силикой, такова, что при торможении на льду и снегу проигрывает колесам, предназначенным для суровых зимних условий, лишь несколько процентов. И значит, в крупных городах или южных регионах имеет смысл взять именно представителей класса all seasons, на которых потом ездить круглый год.
А есть ли смысл переплачивать за специальные «покрышки для кроссоверов»? При прочих равных так называемые SUV-шины отличаются от обычных усиленной боковиной и, соответственно, более высокой ценой. Но если вы не штурмуете бордюры и другие жесткие препятствия, то вашей машине достаточно обычных легковых покрышек. Главное, чтобы индекс массы и размерность были подходящими.
А вот отговаривать от покупки подержанных вариантов мы не будем точно… Перед сделкой важно только оценить сохранность шипов, глубину протектора и год выпуска! Тем более что, скажем, на популярном у моторизованных россиян ресурсе Авито можно обнаружить множество фирм, предлагающих б/у покрышки разных марок и размерностей, в основном ввезенных из Европы и Японии: как говорится, выбирай на любой вкус и кошелек.
Правда, в этом случае надо тщательно проверять, какую конкретно модель магазин шинного секонд-хенда предлагает купить. Так называемые центральноевропейские шины по своему характеру больше напоминают «всесезонки» среднего уровня, то есть совершенно не подходят для сильных морозов, глубокого снега и голого льда (их можно опознать даже визуально по скругленным ребрам боковин и почти летнему рисунку протектора.)
Ради лояльности клиентуры многие фирмы предоставляют «гарантию до первого шиномонтажа»: в случае дефекта, обнаруженного при «переобувке», шину заменят или вернут деньги. А от того, что автор объявления отправит службой доставки не тот товар, что изображен на фотографии, страхует непосредственно Авито: благодаря опции «Безопасная сделка» отказаться от покупки можно сразу же после проверки содержимого посылки.
Вообще, сейчас на «Авито Авто» продается около 17 млн позиций всевозможных запчастей и аксессуаров, включая резину. И среди огромного количества продавцов также присутствуют большие шинные магазины, предлагающие абсолютно новые экземпляры. Притом цены на электронной площадке, как правило, сильно ниже, чем офлайн! О причинах этого мы подробно рассказывали.
Избегать предложений частников также не стоит. Ведь причины, по которым человек продает комплект резины, могут быть самыми разными! Например, из-за смены машины: у свежих авто стоят колеса довольно крупных размерностей, тогда как раньше производители предпочитали комплектовать свою продукцию высокопрофильными шинами посадочным диаметром от 14 до 16 дюймов.
В общем, планируя посетить шиномонтаж для сезонной «переобувки», сами шины есть смысл искать через сервис «Авито». Да, из-за обилия предложений подбор оптимального варианта может занять некоторое время, зато есть реальный шанс немало сэкономить — что при покупке новой, что при выборе подержанной резины. И не только резины! Нужные для зимней эксплуатации аксессуары найдутся тут же.
Вообще, современный автомобиль позволяет чувствовать себя расслабленно: к наступающим холодам и снегу его, по большому счету, готовить не требуется. Достаточно лишь сменить резину по сезону (да и то, в некоторых описанных нами случаях этого можно не делать). Однако, по нашему мнению, некоторые приготовления перед «сезоном белых мух» сделать определенно рекомендуется. И этому портал «АвтоВзгляд» посвятит отдельную публикацию.