Не переплатить и не ошибиться: как правильно подобрать зимние шины

Так что же выбрать — «шипы» или «липучки»? Не будем ходить вокруг да около, а сразу ответим предельно четко: выбор резины целиком и полностью зависит от «ареола обитания» автомобиля. Для езды по городским улицам и быстрым трассам лучше выбрать фрикционные модели (это правильное название «липучек»). А вот для региональных дорог, где может повстречаться голый лед, идеально подходят шипованные шины.

Вот самое наглядное доказательство этого тезиса. Возьмите любой сравнительный тест зимних покрышек и найдите таблицу, где указаны результаты измерений. А затем сравните минимальный тормозной путь автомобиля на хороших шипованных и лучших фрикционных колесах — разница будет полуторакратной! На черепашьей скорости 25 км/ч — около пяти метров, а при 100 км/ч — уже десятки метров…

Впрочем, здесь тоже есть нюансы — некоторые «зубастые» модели на ледяном треке проигрывают топовым «фрикционкам». Поэтому снова повторим: перед покупкой читайте шинные тесты. Хотите — российские, а хотите — сделанные экспертами из Финляндии, Швеции и Норвегии: в Сети можно легко найти самые свежие публикации буквально со всего мира, притом качественно переведенные на русский язык.

Для справки, по данным Авито, на долю шипованных шин приходится 71% спроса, а на нешипованные — 29%. В большинстве крупных городов России водители чаще выбирают «зубастые» модели, чем «липучки». Впрочем, в некоторых населенных пунктах наблюдается противоположный тренд: скажем, в Перми 96% жителей выбирает только шипы!