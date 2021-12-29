Nokian обновляет линейку знаменитых зимних шин Hakkapeliitta

Компания Nokian Tyres продолжает расширять легендарную линейку зимних шин Hakkapeliitta. Так, на рынок выйдут новые флагманские модели — это нешипованные зимние шины Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, Hakkapeliitta R5 SUV и Hakkapeliitta R5 EV. Для справки, приставка EV означает, что шина разработана для электромобилей и гибридов.

- Зимние шины Nokian Tyres Hakkapeliitta известны во всем мире как лучший вариант для суровой зимней погоды. Новая Hakkapeliitta R5 представляет собой революционную модель зимних шин, которую захочется купить и испытать каждому, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела управления продуктами Nokian Tyres Марко Саари.

Линейка зимних шин Hakkapeliitta также пополнится шинами для легких грузовых автомобилей и жилых автофургонов, что актуально с учетом растущих сегментов. Это будут шипованные Hakkapeliitta C4 и нешипованные Hakkapeliitta CR4.

Также добавим, что компания Nokian ранее выкатила новые Hakkapeliitta 10p. Шина получила массу доработок в сравнении с девятой серией, которую она и подменила. И что еще интереснее — она отличается от такой же модели, но предназначенной для рынков Северной Америки и Европы.