Nokian Tyres выпустит новое поколение нешипованных шин Hakkapeliitta

Главным героем презентации станет новая флагманская нешипованная шина Hakkapeliitta R5. Любопытно, что пятое поколение модели приходит на смену третьему — это намекает на то, что «пятерка» будет заметно эффективнее «тройки».

Между тем, нешипованная шина Nokian Hakkapeliitta R3 совершенно справеливо считается едва ли не образцом безопасности, комфорта и экономичности. В состав резиновой смеси добавлены мельчайшие частицы, которые проявляются на протекторе по мере износа. В результате сцепление на скользких покрытиях — на льду и снегу — улучшается.

Любопытно, что покрышек серии R5 будет сразу несколько, включая Hakkapeliitta R5 SUV и Hakkapeliitta R5 EV. Для справки, приставка EV означает, что шина разработана для электромобилей и гибридов.

А ранее компания Nokian выкатила новые шипованные Hakkapeliitta 10p, созданные специально для России. Шина получила массу доработок в сравнении с девятой серией, которую она и подменила.