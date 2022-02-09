Каким шинам в большинстве своем отдают предпочтение российские водители

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Финская Nokian Tyres отчиталась о результатах продаж в России. В прошлом году доля рынка компании в двух самых важных для нее сегментах увеличилась до 32,6%, что стало рекордом за всю историю работы подразделения.
Виктор Васильев

Доля рынка Nokian Tyres в сегментах А (премиальный) и В (средне-ценовой) в 2021 году увеличилась и достигла 32,6%. Таким образом можно сказать, что каждая третья шина, проданная на территории России, была произведена компанией Nokian Tyres. Отдельно в зимних и летних шинах доля Nokian Tyres также достигла рекордных показателей: 42% в зимнем сегменте (А+В) и 21,9% в летнем сегменте (А+В).

По оценкам ряда экспертов, в будущем мировой спрос на автомобили и, соответственно, шины будет расти, поскольку пандемия отступает. Поэтому финская компания вправе рассчитывать на дальнейшее укрепление своих позиций.

Напомним, под брендом Nokian компания продает шины премиального сегмента, такие как Hakka и Hakkapeliitta, а под маркой Nordman идет продукция средне-ценовой категории.

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9 февраля 2022
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