Какие автомобильные шины следует выбирать в условиях кризиса

Розничные цены на автомобильные шины устремились вверх еще в прошлом году. По итогам 2021 года они выросли в среднем на 25% из-за того, что ковид спутал все карты. Сырье подорожало, затраты на перевозку выросли. А в этом году ценники пойдут штурмовать новые высоты. Причина — новый кризис.
Подливает масла в огонь и то, что из-за нарушения логистических цепочек поставок, шинные заводы таких компаний, как Continental и Bridgestone заявили о временной приостановке производства в России.
Тем не менее, с покрышками пока проблем не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд» изучил сайты и обзвонил несколько крупных онлайн-магазинов по продаже шин. Так, в компании «Шинсервис» на данный момент достаточно продукции той же Bridgestone. Например, нешипованные зимние шины Bridgestone Blizzak Revo GZ популярной размерности 205/55R16 можно купить по 9900 рублей за штуку.
А в сети Vianor, которая принадлежит финской компании Nokian, без проблем нашли летнюю линейку. Покрышки Nokian Nordman SX3 того же типоразмера продают по 5460 рублей. А более премиальные Nokian Hakka Blue 3 размером 215/45R17 станут вашими за 11 060 рублей.
Какие же покрышки выбрать так, чтобы они протянули максимально долго? Рекомендуем покупать модели с индексом XL, то есть с усиленной боковиной, так как они лучше противостоят порезам и проколам.
Модели с низким сопротивлением качению, думаем, в нашей ситуации не станут столь популярны. Они хоть и призваны экономить топливо, но у них слишком мягкая резиновая смесь, потому она быстрее изнашивается.
При поиске стоит обратить внимание на покрышки из так называемого B-сегмента, то есть среднеценового. В нем уже сейчас можно найти отличные модели. У той же Nokian есть бренд Nordman, у Bridgestone — Firestone, а у Continental — Gislaved. Под этими марками продают модели, которые некоторое время назад были топовыми. Это хорошая возможность приобрести приобрести шины по еще пока не взлетевшим до небес ценам.
Помните и о том, что у каждой машины несколько типоразмеров колес. Сейчас лучше отдать предпочтение тому, что поменьше. Скажем 205/55R16 вместо 215/45R17. Такие и обойдутся дешевле, да и за работы по шиномонтажу попросят не так много.