Какие автомобильные шины следует выбирать в условиях кризиса

Розничные цены на автомобильные шины устремились вверх еще в прошлом году. По итогам 2021 года они выросли в среднем на 25% из-за того, что ковид спутал все карты. Сырье подорожало, затраты на перевозку выросли. А в этом году ценники пойдут штурмовать новые высоты. Причина — новый кризис.

Подливает масла в огонь и то, что из-за нарушения логистических цепочек поставок, шинные заводы таких компаний, как Continental и Bridgestone заявили о временной приостановке производства в России.

Тем не менее, с покрышками пока проблем не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд» изучил сайты и обзвонил несколько крупных онлайн-магазинов по продаже шин. Так, в компании «Шинсервис» на данный момент достаточно продукции той же Bridgestone. Например, нешипованные зимние шины Bridgestone Blizzak Revo GZ популярной размерности 205/55R16 можно купить по 9900 рублей за штуку.

А в сети Vianor, которая принадлежит финской компании Nokian, без проблем нашли летнюю линейку. Покрышки Nokian Nordman SX3 того же типоразмера продают по 5460 рублей. А более премиальные Nokian Hakka Blue 3 размером 215/45R17 станут вашими за 11 060 рублей.