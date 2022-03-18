Pirelli сворачивает производство шин в России

Pirelli располагает в России двумя производственными площадками: в Воронеже и Кирове. В ближайшее время эти заводы временно прекратят выпуск покрышек, но сотрудников, как обещают представители компании, без зарплат не оставят. Вместе с тем итальянцы уже остановили инвестиции в развитие местного бизнеса — за исключением тех, что связаны с безопасностью.

О продажах в официальном заявлении не сказано ни слова. Очевидно, они будут продолжаться до тех пор, пока не закончатся складские запасы.

Напомним, что ранее о приостановке своей деятельности в России также объявили Continental, Bridgestone и Michelin. А вот компания Nokian, которую журналисты тоже внесли в список «шинников», бойкотирующих отечественный рынок, напротив сообщила, что «сохраняет свою приверженность» стране: завод под Санкт-Петербургом продолжает работу в штатном режиме, поставки российским и зарубежным клиентам не останавливаются.