3 непростительных ошибки, которые совершают водители перед началом движения

Всегда бегом — жители огромных мегаполисов живут очень быстро. И в этой спешке они частенько забывают о важном — собственной безопасности. Не верите? Тогда попытайтесь вспомнить, когда последний раз вы оглядывали свой автомобиль перед тем, как отправиться в путь. А ведь эту процедуру автовладелец должен проделывать всякий раз, как решает поехать куда-либо на машине.

Например, после длительной стоянки редкий автомобилист осмотрит свою машину на целостность кузова. Большинство просто садится, и едет. А между тем, за время стоянки машину могли поцарапать, помять, а то и вовсе частично разобрать. Как вы потом объясните все это страховой компании, если покинули место ДТП? Гораздо проще будет осмотреть машину. А при обнаружении свежего повреждения, незамедлительно вызвать наряд ГИБДД. При этом нужно осмотреться с целью поиска камер видеонаблюдения. Записи с них помогут в расследовании вашего дела.

Никто не заглядывает и под машину. А ведь подводящие патрубки, заглушки, сальники, крышки имеют свойства изнашиваться и откручиваться от вибраций. Не заметив лужи под машиной, вы рискуете встать посреди автомагистрали, например, с перегревшимся, а то и вовсе заклинившим двигателем. А это уже серьезный удар по вашему кошельку.

Никто не осматривает и колеса автомобиля. А между тем, это следует делать ежедневно. Спущенной колесо ухудшает поведение автомобиля на дороге. Недостаточно накаченная покрышка перегревается и быстрее изнашивается. Стоит ли говорить, что при такой халатности есть большой риск стать виновником настоящей трагедии?