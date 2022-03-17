3 непростительных ошибки, которые совершают водители перед началом движения

Всегда бегом — жители огромных мегаполисов живут очень быстро. И в этой спешке они частенько забывают о важном — собственной безопасности. Не верите? Тогда попытайтесь вспомнить, когда последний раз вы оглядывали свой автомобиль перед тем, как отправиться в путь. А ведь эту процедуру автовладелец должен проделывать всякий раз, как решает поехать куда-либо на машине.
Например, после длительной стоянки редкий автомобилист осмотрит свою машину на целостность кузова. Большинство просто садится, и едет. А между тем, за время стоянки машину могли поцарапать, помять, а то и вовсе частично разобрать. Как вы потом объясните все это страховой компании, если покинули место ДТП? Гораздо проще будет осмотреть машину. А при обнаружении свежего повреждения, незамедлительно вызвать наряд ГИБДД. При этом нужно осмотреться с целью поиска камер видеонаблюдения. Записи с них помогут в расследовании вашего дела.
Никто не заглядывает и под машину. А ведь подводящие патрубки, заглушки, сальники, крышки имеют свойства изнашиваться и откручиваться от вибраций. Не заметив лужи под машиной, вы рискуете встать посреди автомагистрали, например, с перегревшимся, а то и вовсе заклинившим двигателем. А это уже серьезный удар по вашему кошельку.
Никто не осматривает и колеса автомобиля. А между тем, это следует делать ежедневно. Спущенной колесо ухудшает поведение автомобиля на дороге. Недостаточно накаченная покрышка перегревается и быстрее изнашивается. Стоит ли говорить, что при такой халатности есть большой риск стать виновником настоящей трагедии?
В межсезонье весьма сложно держать автомобиль в чистоте. Слякоть и грязь с дороги налипает на кузов, мешая обзору и препятствуя видимости автомобиля — порой, не видно, как светят задние фонари. И здесь снова взываем к автовладельцам: протирайте от грязи перед поездкой номерные знаки, фары и фонари, зеркала заднего вида и остекление вашего автомобиля. Грязная машина — риск не только для вас, но и для остальных участников движения.
Да и с прогревом машины также многие допускают ошибки. Одни говорят, что греть не надо. Другие — обратное. И тем не менее, минимальный прогрев должен быть. Масло должно разойтись по двигателю и коробке передач. Особенно это важно в морозы. Можно прогревать на ходу, но исключая резких нажатий на педаль газа. Ведь и металл, и масло при сильных заморозках испытывают определенные деформации — масло густеет, металл сжимается. И если сразу дать агрегатам автомобиля нагрузку, то они, конечно же, выдержат, но их износ подобными действиями вы точно ускорите.
Поверьте, совсем не сложно выполнять все эти рекомендации. Гораздо сложнее, особенно в нынешних условиях цен на запчасти и их дефиците, будет отремонтировать машину.