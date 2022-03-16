Hyundai и Genesis выпустят 17 новых автомобилей

Фото: Genesis
В ближайшие восемь лет компания Hyundai и ее премиальный суббренд Genesis выкатят аж 17 совершенно новых моделей — кроссоверов, седанов, даже легкую коммерческую технику. Правда, все они будут электрокарами: в развитие «экологически чистого» направления корейцы инвестируют порядка 79 млрд долларов.
Кристина Извекова

По данным «Ъ», из этих 79 млрд долларов около 16 млрд корейцы направят на запуск 17 абсолютно новых моделей. В линейке Hyundai появится 11 «электричек»: три седана, шесть кроссоверов, одна легкая коммерческая машина (возможно, микроавтобус) и одна таинственная новинка, тип кузова которой пока не раскрывается.

Что же до Genesis, то его модельный ряд пополнится шестью электрокарами: двумя «легковушками» (скорее всего, седанами или купе), а также четырьмя кроссоверами. И одним из них станет уже представленный Electrified GV70.

Можно предположить, что какие-то новинки приедут и в Россию. Ведь даже несмотря на то, что электромобили у нас спросом не пользуются, автопроизводители — особенно из премиум-сегмента — таки запускают у нас свои «зеленые» модели. Хотя в условиях обострившегося украинского конфликта и тех последствий, что он за собой повлек, давать какие-либо прогнозы крайне сложно…

Но вернемся к Hyundai. На что же пойдут остальные 63 млрд долларов? Их корейцы инвестируют в создание еще одной модульной платформы для электромобилей — Integrated Modular Architecture (IMA), второй «тележки» архитектуры E-GMP — а также развитие беспилотных технологий.

Вообще к 2030 году Hyundai планирует нарастить объем производства электрокаров до 1,87 млн единиц в год и занять 7% мирового рынка «электричек».

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16 марта 2022
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