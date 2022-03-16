Hyundai и Genesis выпустят 17 новых автомобилей

По данным «Ъ», из этих 79 млрд долларов около 16 млрд корейцы направят на запуск 17 абсолютно новых моделей. В линейке Hyundai появится 11 «электричек»: три седана, шесть кроссоверов, одна легкая коммерческая машина (возможно, микроавтобус) и одна таинственная новинка, тип кузова которой пока не раскрывается.

Что же до Genesis, то его модельный ряд пополнится шестью электрокарами: двумя «легковушками» (скорее всего, седанами или купе), а также четырьмя кроссоверами. И одним из них станет уже представленный Electrified GV70.

Можно предположить, что какие-то новинки приедут и в Россию. Ведь даже несмотря на то, что электромобили у нас спросом не пользуются, автопроизводители — особенно из премиум-сегмента — таки запускают у нас свои «зеленые» модели. Хотя в условиях обострившегося украинского конфликта и тех последствий, что он за собой повлек, давать какие-либо прогнозы крайне сложно…

Но вернемся к Hyundai. На что же пойдут остальные 63 млрд долларов? Их корейцы инвестируют в создание еще одной модульной платформы для электромобилей — Integrated Modular Architecture (IMA), второй «тележки» архитектуры E-GMP — а также развитие беспилотных технологий.

Вообще к 2030 году Hyundai планирует нарастить объем производства электрокаров до 1,87 млн единиц в год и занять 7% мирового рынка «электричек».