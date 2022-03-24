Какой на самом деле срок годности у шин для легковых автомобилей

Шины, как и любая другая запасная часть автомобиля, имеет свой срок годности и требует соблюдения определенных условий хранения. Эксплуатация покрышек, не учитывая эти факторы, может привести к весьма печальным последствиям, как для самого водителя, так и для других участников движения. А потому необходимо знать, когда были произведены покрышки, чтобы рассчитать примерный срок их замены на новые.

Как правило, информация о дате изготовления указана на боковине покрышке, среди прочих числовых и буквенных индексов. Производитель ставит на шине клеймо с указанием недели и года производства. И желательно, чтобы на всех четырех колесах вашего автомобиля стояла одинаковая дата.

Обычно шины следует менять раз в 5—6 лет. За этот период, какими бы они ни были дорогими, их свойства, внешний вид и состояние протектора существенно меняются. На это влияют различные факторы. Например, грузоподъемность машины, от которой напрямую зависит пробег шин. Так, для легковых авто с грузоподъемностью до 2 тонн допустимый пробег составляет 45 000 км. Для грузовиков с грузоподъемностью от 2 до 4 тонн — 60 тыс. км. От 4 тонн — 65—70 тыс. км.

Размер шин также влияет на износ. Широкая резина быстрее истирается в поворотах. А низкопрофильные шины не переваривают плохой асфальт.

​Темпераментный водитель — враг шин. Резкие торможения и разгон существенно снижают срок службы не только шин, но и основных узлов и агрегатов автомобиля. Среди прочих негативных факторов можно отметить плохое состояние дорог, частоту использования автомобиля, качество самих шин, погодные условия, влияние ультрафиолета и прочее.