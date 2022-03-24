Какой на самом деле срок годности у шин для легковых автомобилей

Шины, как и любая другая запасная часть автомобиля, имеет свой срок годности и требует соблюдения определенных условий хранения. Эксплуатация покрышек, не учитывая эти факторы, может привести к весьма печальным последствиям, как для самого водителя, так и для других участников движения. А потому необходимо знать, когда были произведены покрышки, чтобы рассчитать примерный срок их замены на новые.
Как правило, информация о дате изготовления указана на боковине покрышке, среди прочих числовых и буквенных индексов. Производитель ставит на шине клеймо с указанием недели и года производства. И желательно, чтобы на всех четырех колесах вашего автомобиля стояла одинаковая дата.
Обычно шины следует менять раз в 5—6 лет. За этот период, какими бы они ни были дорогими, их свойства, внешний вид и состояние протектора существенно меняются. На это влияют различные факторы. Например, грузоподъемность машины, от которой напрямую зависит пробег шин. Так, для легковых авто с грузоподъемностью до 2 тонн допустимый пробег составляет 45 000 км. Для грузовиков с грузоподъемностью от 2 до 4 тонн — 60 тыс. км. От 4 тонн — 65—70 тыс. км.
Размер шин также влияет на износ. Широкая резина быстрее истирается в поворотах. А низкопрофильные шины не переваривают плохой асфальт.
Темпераментный водитель — враг шин. Резкие торможения и разгон существенно снижают срок службы не только шин, но и основных узлов и агрегатов автомобиля. Среди прочих негативных факторов можно отметить плохое состояние дорог, частоту использования автомобиля, качество самих шин, погодные условия, влияние ультрафиолета и прочее.
Определить, что шинам пришел конец довольно легко. Во-первых, потрепанный внешний вид расскажет об этом. Многочисленные трещины, порезы, выпадение корта, шишки и грыжи — все это означает кончину покрышки, и невозможность ее дальнейшей эксплуатации.
Во-вторых, на протекторе шин есть специальные маркеры в виде цифр с разной глубиной или перемычек между протектором, стерев до которых рабочую поверхность покрышки, ее придется отправить на утилизацию. Также для определения износа можно использовать линейку — для летних шин высота протектора не должна быть ниже 1,6 мм, для зимних не ниже 4 мм.
Однако ситуация такова, что шины могут стать весьма дефицитным и дорогим товаром, даже несмотря на то, что многие бренды их производят в России. Водители начнут экономить и всячески оттягивать момент покупки новых шин (либо вовсе не смогут сделать это в отсутствии желаемого размера и модели). И это весьма опасно.
Ездить на старых покрышках крайне небезопасно. Во-первых, изношенный протектор не будет выполнять тех функций, которые от него требуются. Машина будет хуже тормозить, шины перестанут держать в поворотах, а проезд на скорости по луже на изношенном протекторе гарантированно обернется сильнейшим аквапланированием с непредсказуемыми последствиями. Помимо прочего, все эти микротрещины на резине, образовавшиеся за период эксплуатации шины, станут проводниками влаги к металлокорду. А, как известно, металл при взаимодействии с водой ржавеет и разрушается — шины попросту потеряют свою надежность.
В общем, эксплуатация изношенных покрышек не приведет ни к чему хорошему. А посему, если у вас уже подходит срок замены, лучше это сделать заранее.