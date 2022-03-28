Как быстро и недорого узнать «биографию» подержанного автомобиля перед его покупкой

Совершенно не зря любому человеку, собирающемуся приобрести автомобиль с пробегом, рекомендуют настроиться на придирчивое изучение каждого приглянувшегося экземпляра. Ведь на рынке немало продавцов, по тем или иным причинам пытающихся всучить доверчивому покупателю автомобиль, не стоящий тех денег, за которые его продают. Обычно это связано с тем, что у машины имеются те или иные проблемы, требующие серьезных затрат средств и ресурсов для своего решения. И продавец пытается тайком переложить бремя их решения на нового владельца. Поэтому потенциальный покупатель просто обязан «с лупой в руках» исследовать приглянувшийся «лот» по целому ряду параметров.

Потенциальные неприятности с машиной делятся на две большие группы. Это технические и юридические проблемы, сопровождающие машину. Подводные камни технического толка могут быть следствием ДТП или «экономии» прежнего хозяина авто на ТО. Именно поэтому при выборе подержанного автомобиля крайне важно убедиться, что он не попадал в аварии. Или хотя бы не участвовал в серьезных дорожных происшествиях. Дело в том, что в России долгие годы существует хорошо отлаженный авторемонтный бизнес, основанный на покупке (за бесценок) сервис-центром сильно разбитой в ДТП легковушки, ее последующем восстановлении и продаже под видом «не бита, не крашена».