Как быстро и недорого узнать «биографию» подержанного автомобиля перед его покупкой

Совершенно не зря любому человеку, собирающемуся приобрести автомобиль с пробегом, рекомендуют настроиться на придирчивое изучение каждого приглянувшегося экземпляра. Ведь на рынке немало продавцов, по тем или иным причинам пытающихся всучить доверчивому покупателю автомобиль, не стоящий тех денег, за которые его продают. Обычно это связано с тем, что у машины имеются те или иные проблемы, требующие серьезных затрат средств и ресурсов для своего решения. И продавец пытается тайком переложить бремя их решения на нового владельца. Поэтому потенциальный покупатель просто обязан «с лупой в руках» исследовать приглянувшийся «лот» по целому ряду параметров.
Потенциальные неприятности с машиной делятся на две большие группы. Это технические и юридические проблемы, сопровождающие машину. Подводные камни технического толка могут быть следствием ДТП или «экономии» прежнего хозяина авто на ТО. Именно поэтому при выборе подержанного автомобиля крайне важно убедиться, что он не попадал в аварии. Или хотя бы не участвовал в серьезных дорожных происшествиях. Дело в том, что в России долгие годы существует хорошо отлаженный авторемонтный бизнес, основанный на покупке (за бесценок) сервис-центром сильно разбитой в ДТП легковушки, ее последующем восстановлении и продаже под видом «не бита, не крашена».
Порой такую машину собирают из двух разбитых. Качество сокрытия бурного прошлого подобных «гибридов» бывает настолько велико, что даже опытный автомобилист не в состоянии заметить подвох. Но в дальнейшем эксплуатация такого транспортного средства неизбежно будет сопровождаться постоянными неполадками почти во всех его системах, принося перманентную «головную боль» владельцу. Не меньшие проблемы для нового владельца может принести некачественно произведенный в прошлом ремонт.
Кроме того, хозяева иной раз продают свои авто при реальном пробеге в 100 000 км, когда по регламенту требуется проведение серьезного и дорогостоящего техобслуживания. Платить за него не хочется, вот и пытаются люди избавиться от требующей серьезных вложений машины, утверждая, что все ТО пройдены. Скрученный пробег уже изрядно поездившего на своем веку автомобиля — еще один распространенный способ продать транспортное средство намного дороже его истинной цены.
Очень часто на подобную уловку пускаются владельцы легковушек, эксплуатировавшихся в такси. Кузов такой машины может выглядеть идеально, сохранившись под желтой пленкой оклейки таксомотора. При этом на самом деле автомобиль уже готов рассыпаться в любой момент.
Поэтому, прежде чем непосредственно проверять техническое состояние подержанного авто, следует всевозможными способами изучить его историю. Например, в дилерском центре можно попробовать выяснить: не приезжала ли интересующая вас легковушка для ремонта в одну из СТО сети автосалонов. Одновременно важно обратить внимание на даты прохождения машиной плановых ТО и величину ее пробега при этом. При обнаружении каких-либо нестыковок в истории авто от его приобретения лучше отказаться.
Бывает, что при изучении данных ПТС машины выясняется, что продавец и официальный владелец легковушки — совершенно разные люди. Это — явный признак того, что потенциальный покупатель имеет дело с посредником, который не только продает авто дороже, чем купил сам, но и, скорее всего, понятия не имеет об истинном техническом состоянии машины. То есть даже при желании не сможет ничего путного рассказать покупателю о ней. От приобретения такого автомобиля на «вторичке» тоже имеет смысл отказаться. Но даже исключив перечисленные выше неприятные «нюансы», расслабляться не стоит. Дело в том, что автомобиль даже в самом замечательном, на первый взгляд, состоянии может оказаться потом источником огромных проблем, если у него не все чисто с юридической точки зрения.
Например, за его продавцом может числиться куча неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Поставить такое т/c на учет новому владельцу просто не дадут сотрудники ГИБДД — пока не будут оплачены все «письма счастья». Проданное вам авто может оказаться в залоге у банка. Или его по суду делят наследники усопшего владельца.
В любом случае, отдав деньги за машину с подобного рода юридическим «багажом», воспользоваться автообновкой не удастся. Хорошо еще, если получится вернуть деньги! Чтобы избежать такого рода юридических проблем, следует «пробить» приглянувшуюся машину через «штрафной» сервис ГИБДД, обратиться в Бюро кредитных историй, связаться с судебными приставами.
Подобное расследование потребует много времени и денежных затрат. Получается, если покупать подержанный автомобиль «по уму», придется потратить чуть ли не месяцы жизни и кучу средств на отсеивание сомнительных вариантов. К счастью, в распоряжении покупателей автотранспорта с пробегом существуют такие сервисы, как Автотека. Они берут на себя огромную часть работы, связанной с «отбраковыванием» нехороших предложений о покупке. Будущему автовладельцу за символические деньги выдают практически исчерпывающие данные об интересующем его транспортном средстве.
Простое нажатие кнопки — и у тебя перед глазами полное досье на машину. Ты немедленно видишь число ее предыдущих владельцев, наложены ли на нее какие-то юридические ограничения, выплачен ли кредит, находится ли она в лизинге, эксплуатировалась ли в такси, каков ее реальный пробег, сколько раз она попадала в ДТП, как часто ремонтировалась, а также набор других данных.
Благодаря сервису Автотека проблемные экземпляры отсеиваются уже на этом этапе. Таким образом, экономится куча времени, которое могло быть бездарно потрачено на встречу с недобросовестными продавцами. Не говоря уже о том, что размер платы за услугу сервиса не сопоставим с потенциальными потерями от действий недобросовестных продавцов.
Покупатель, воспользовавшийся сервисом Авито Авто, всегда может оценить репутацию любого продавца автомобиля с пробегом. Для этого можно ознакомиться с его рейтингом и отзывами о нем от других покупателей. Такой механизм распространяет свое действие как на продавцов-физлиц, так и на автодилеров. Сервис Автотека, действующий в рамках Авито, обеспечивает предоставление полной и объективной информации о прошлом 97% машин, выставляемых тут на продажу. Досье на каждое транспортное средство состоит из данных о его прошлых хозяевах, авариях и ремонтах, о пробеге, а также о его юридической чистоте.
Можно сказать, что на сегодняшний день система Авито Авто содержит максимальную долю выставленных на продажу машин с пробегом, имеющих подтвержденную историю. Данные о соответствии информации о конкретном транспортном средстве критериям прозрачности имеются в объявлении о его продаже. Потенциальный покупатель может получить полную версию досье приглянувшейся ему машины за минимальную плату. Она несравнимо меньше потенциальных денежных трат, которые могут случиться в случае покупки машины с серьезными техническими неисправностями или находящейся под теми или иными юридическими проблемами.
Во многих объявлениях о продаже авто на Авито присутствует отметка «проверенный продавец». Она появляется в том случае, если торговая площадка провела проверку паспорта продавца машины и ее СТС. Аналогичная метка у объявления, опубликованного автодилером, свидетельствует, что сотрудники Авито побывали в автосалоне и сверили данные продающихся там транспортных средств с их объявлениями на интернет-площадке.
Кроме того, сегодня особенно актуальны услуги автоподборщиков на Авито Авто, когда из-за кризиса цены на рынке авто с пробегом выросли по некоторым позициям вдвое. Терять такие суммы по причине недостатка объективных данных о транспортном средстве в современных условиях — непозволительная роскошь!