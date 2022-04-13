5 малозаметных, но опасных признаков износа автомобильных покрышек

Как и любые другие товары, автомобильнын шины имеют свой срок службы. Обычно водители меняют покрышки после того, как стерся протектор, но многие эксплуатируют машину не столь часто, потому даже через 7 лет покрышки выглядят почти, как новые. Можно ли на таких продолжать ездить и дальше?
Если говорить о сроках эксплуатации, то, например, Michelin и Nokian заявляет о 10-летнем сроке службы своей продукции. Иные производители говорят о 5—7 летнем жизненном цикле. Узнать, когда выпустили покрышку, можно по выбитой на боковине маркировке в овальном штампе. Например: 1814. Первые две цифры означают неделю изготовления, последние две — год. В случае, если покрышку выпустили более 10 лет назад, от такой покупли лучше отказаться.
Основная опасность таких шин в том, что их резиновая смесь уже «задубела». Из-за этого, при попадании в яму такая шина получает внутрение повреждения, которые обязательно скажутся в будущем. На колесе может появиться грыжа или же обод станет травить воздух сразу в нескольких местах.
Есть и другие признаки того, что покрышку уже нужно списать в утиль. Например, небольшие трещинки, которые появляются между протекторной частью и боковиной. Это начало расслоения резины из-за старости. В конечном итоге такое колесо также начнет травить воздух.
Со временем на боковине могут появиться так называемые микрогрыжи. Они почти не видны глазу, и их определяют на ощупь. Достаточно провести рукой по боковине и почувствовать, что она не гладкая, а с небольшими вздутиями. Подобные вздутия при попадании в яму быстро превращаются в крупную грыжу. А то и вовсе колесо может лопнуть.
Также обратите внимание на мелкие повреждения. Не стоит игнорировать боковые порезы, похожие на раковины. Они появляются при проезде дорог, где идет ремонт, где асфальт снимают фрезами. При последующих ударах такую раковину может попросту разорвать. Поэтому, даже если покрышка не спускает, ее лучше заменить.