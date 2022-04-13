5 малозаметных, но опасных признаков износа автомобильных покрышек

Как и любые другие товары, автомобильнын шины имеют свой срок службы. Обычно водители меняют покрышки после того, как стерся протектор, но многие эксплуатируют машину не столь часто, потому даже через 7 лет покрышки выглядят почти, как новые. Можно ли на таких продолжать ездить и дальше?

Если говорить о сроках эксплуатации, то, например, Michelin и Nokian заявляет о 10-летнем сроке службы своей продукции. Иные производители говорят о 5—7 летнем жизненном цикле. Узнать, когда выпустили покрышку, можно по выбитой на боковине маркировке в овальном штампе. Например: 1814. Первые две цифры означают неделю изготовления, последние две — год. В случае, если покрышку выпустили более 10 лет назад, от такой покупли лучше отказаться.

Основная опасность таких шин в том, что их резиновая смесь уже «задубела». Из-за этого, при попадании в яму такая шина получает внутрение повреждения, которые обязательно скажутся в будущем. На колесе может появиться грыжа или же обод станет травить воздух сразу в нескольких местах.