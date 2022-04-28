Кризис в помощь: шинники похвастались рекордными доходами

Скажем, концерн Nokian Tyres похвастался следующими достижениями. В первом квартале этого года чистый объем продаж составил 416,5 млн евро, то есть резко вырос на 21,9%. Вот только дальнейшие финансовые прогнозы носят неопределенный характер. Ожидается, что чистые продажи концерна по итогам двенадцати месяцев значительно снизятся.

Кстати, сейчас, когда цены на новые шины взлетели вверх, многие водители стали обращать внимание на подержанные покрышки. Обычно при осмотре товара они смотрят лишь на износ протектора. Но это неправильно. О том, какие опасности подстерегают водителя, купившего подержанную «резину» с практически неизношенным протектором, рассказывает портал «АвтоВзгляд».