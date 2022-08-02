Иран обещает завалить Россию автомобильными шинами

Издание «Акценты» со ссылкой на директора Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидреза Абдолмалеки сообщает, что недавно были заключены первые контракты на поставку иранских шин в Россию. До этого главными покупателями «ближневосточных» покрышек оставались Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению.

Известно, что местные шинные компании имеют доступ к технологиям Pirelli и Continental, однако большинство операций выполняется на устаревшем оборудовании, которое было запущено до 1979 года. Зато продукция из исламской республики отличается демократичной — даже ниже китайских аналогов — ценой.

Впрочем, без импортной резины мы, видимо, тоже не останемся. Так, немецкая компания Continental возобновила производство на своем российском шинном заводе, что расположен под Калугой. И хотя прежде причиной остановки предприятия назывались политические мотивы, руководство немецкой компании приняло решение не бросать актив, в который было вложено 240 миллионов евро инвестиций.