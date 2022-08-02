Иран обещает завалить Россию автомобильными шинами

Фото производителя.
Мы еще не знаем, как изменится рынок новых шин, когда иссякнут запасы резины, сделанной и/или ввезенной до минувшего марта. Вполне возможно, что вместо привычных моделей от итальянских, французских и финских производителей россиянам придется примерить на свои авто продукцию иранской шинной промышленности.
Алексей Кованов

Издание «Акценты» со ссылкой на директора Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидреза Абдолмалеки сообщает, что недавно были заключены первые контракты на поставку иранских шин в Россию. До этого главными покупателями «ближневосточных» покрышек оставались Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению.

Известно, что местные шинные компании имеют доступ к технологиям Pirelli и Continental, однако большинство операций выполняется на устаревшем оборудовании, которое было запущено до 1979 года. Зато продукция из исламской республики отличается демократичной — даже ниже китайских аналогов — ценой.

Впрочем, без импортной резины мы, видимо, тоже не останемся. Так, немецкая компания Continental возобновила производство на своем российском шинном заводе, что расположен под Калугой. И хотя прежде причиной остановки предприятия назывались политические мотивы, руководство немецкой компании приняло решение не бросать актив, в который было вложено 240 миллионов евро инвестиций.

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2 августа 2022
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