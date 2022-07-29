Российская ГИБДД начала вешать на автомобили «дорхенгеры»

На «дорхенгерах», которые использует ГИБДД, написано буквально следующее: «Родители! Не допускайте бесконтрольное нахождение детей на проезжей части. Пешеход! При переходе проезжей части во вдворе — будь внимателен!».

Остается загадкой, сколько таких картонок сразу же отправились в мусорные баки. Но, очевидно, что московские гаишники выбрали не самый эффектный вариант агитации за безопасность дорожного движения во дворах.

И еще одна новость от придорожной полиции. С начала года ГИБДД пресекла 78 000 нарушений, связанных с правилами установки номерных знаков на автомобили. Какие только способы не используют водители, чтобы не попасть под прицел камер! При этом наказания не заставили себя долго ждать. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени инспекоры ДПС начали жестко «бодрить» водителей, маскирующих номера от «всевидящего ока».