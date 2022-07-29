Российская ГИБДД начала вешать на автомобили «дорхенгеры»

Фото: ГИБДД.
В Москве сотрудники ГИБДД решили вооружиться «дорхенгерами»: такие таблички обычно лежат в номерах отелей, чтобы посетитель мог попросить персонал провести уборку или, наоборот, не беспокоить его. Однако столичные инспекторы нашли другое применение изделиям из цветного картона.
Алексей Кованов

На «дорхенгерах», которые использует ГИБДД, написано буквально следующее: «Родители! Не допускайте бесконтрольное нахождение детей на проезжей части. Пешеход! При переходе проезжей части во вдворе — будь внимателен!».

Остается загадкой, сколько таких картонок сразу же отправились в мусорные баки. Но, очевидно, что московские гаишники выбрали не самый эффектный вариант агитации за безопасность дорожного движения во дворах.

И еще одна новость от придорожной полиции. С начала года ГИБДД пресекла 78 000 нарушений, связанных с правилами установки номерных знаков на автомобили. Какие только способы не используют водители, чтобы не попасть под прицел камер! При этом наказания не заставили себя долго ждать. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени инспекоры ДПС начали жестко «бодрить» водителей, маскирующих номера от «всевидящего ока».

ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
29 июля 2022
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