Шинники опровергли информацию о дефиците автомобильных покрышек в России

Прежде всего, следует отметить, что ряд заводов перезапустились еще в минувшем году, продолжая выполнять договорные обязательства. В их числе: Nokian, Yokohama, Continental и Pirelli. Последняя, к слову, и вовсе заявила о том, что не планирует покидать российский авторынок. К тому же, некоторые из брендов объявили о запуске своих новинок. В частности, Cordiant и Continental.

А как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в пресс-службе Nokian, «факт наличия дефицита шин на рынке России не соответствует действительности: производственные мощности российских шинных заводов, включая завод Nokian Tyres во Всеволожске, имеют достаточный потенциал, чтобы покрыть потребности рынка РФ».

Напомним, что бизнес финской марки, включая предприятие по производству шин, переходит во владение компании «Татнефть». Однако это не значит, что потребители лишатся любимой «обуви» для своих «железных коней».

«Компания Nokian Tyres в России производит летние и зимние шины для автомобилей и внедорожников в премиальном и среднем ценовых сегментах. Завод во Всеволожске продолжит производить данные виды шин под другой торговой маркой после смены собственника», — заявили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Нокиан».