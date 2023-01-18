Дешевле не будет: какие автомобили резко подорожали в 2023 году

Буквально разорвавшие российский авторынок китайцы не только забросали нас своими новинками, но еще и массово подняли цены. Больше всех «потяжелел» кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, прибавивший в стоимости на целых 73,4%. Если говорить про абсолютные цифры, то поверивший в себя «китаец» подорожал аж на 1,6 млн. рублей. Что, уже побежали занимать очередь, пока ценник не поднялся вновь?

Впрочем, не сильно отстают и другие поделки из КНР. К примеру, аналитики банка «Открытие» выяснили, что на 43—60% подорожали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Changan CS35 Plus, а также автомобили Geely, включая Coolray, Tugella и Atlas Pro. Чуть меньше взлетели в стоимости Changan CS75FL (на 24,8%) и Haval Jolion (на 31,3%). Хотя периодически и Chery, и Geely, и Haval устраивают ярмарку товаров, предлагая свою продукцию с увесистыми скидками. Однако даже с учетом бонусных программ китайские товарищи оказались лидерами по накручиванию прайс-листов в России. Да, если раньше рынок диктовал им правила игры, то теперь азиаты сами диктуют их рынку.

Что касается некогда снимавших сливки корейцев, то и они не прочь подзаработать, избавляясь от запылившихся остатков. Так, на 30% подорожали кроссоверы Kia Seltos и Hyundai Tucson, на 55% — Kia Sportage, почти на 70% — Hyundai Sonata.

Говоря о премиальном сегменте, подорожание составило в среднем 34%. Затронувшее, в том числе, и модели, которые россияне предпочитают брать в лизинг. Так, по информации специалистов «ВТБ Лизинг», проанализировавших стоимость новых легковых автомобилей в заключенных по итогам 2022 года договорах финансовой аренды, ТОП−3 наиболее подорожавших моделей возглавил Mercedes-Maybach. «Немец» взлетел в цене на 235%! В среднем — до 36 000 000 рублей. Второе и третье места поделили между собой Audi A5 и Bentley Bentayga, оказавшиеся дороже на 87—88%. Любимый россиянами «Гелендваген» вырос в цене на 84% — до 27,3 млн. рублей, а на 83% рванул вверх BMW X5 M, чей средний прайс теперь составляет 20 700 000 «деревянных».