Дешевле не будет: какие автомобили резко подорожали в 2023 году

Буквально разорвавшие российский авторынок китайцы не только забросали нас своими новинками, но еще и массово подняли цены. Больше всех «потяжелел» кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, прибавивший в стоимости на целых 73,4%. Если говорить про абсолютные цифры, то поверивший в себя «китаец» подорожал аж на 1,6 млн. рублей. Что, уже побежали занимать очередь, пока ценник не поднялся вновь?
Впрочем, не сильно отстают и другие поделки из КНР. К примеру, аналитики банка «Открытие» выяснили, что на 43—60% подорожали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Changan CS35 Plus, а также автомобили Geely, включая Coolray, Tugella и Atlas Pro. Чуть меньше взлетели в стоимости Changan CS75FL (на 24,8%) и Haval Jolion (на 31,3%). Хотя периодически и Chery, и Geely, и Haval устраивают ярмарку товаров, предлагая свою продукцию с увесистыми скидками. Однако даже с учетом бонусных программ китайские товарищи оказались лидерами по накручиванию прайс-листов в России. Да, если раньше рынок диктовал им правила игры, то теперь азиаты сами диктуют их рынку.
Что касается некогда снимавших сливки корейцев, то и они не прочь подзаработать, избавляясь от запылившихся остатков. Так, на 30% подорожали кроссоверы Kia Seltos и Hyundai Tucson, на 55% — Kia Sportage, почти на 70% — Hyundai Sonata.
Говоря о премиальном сегменте, подорожание составило в среднем 34%. Затронувшее, в том числе, и модели, которые россияне предпочитают брать в лизинг. Так, по информации специалистов «ВТБ Лизинг», проанализировавших стоимость новых легковых автомобилей в заключенных по итогам 2022 года договорах финансовой аренды, ТОП−3 наиболее подорожавших моделей возглавил Mercedes-Maybach. «Немец» взлетел в цене на 235%! В среднем — до 36 000 000 рублей. Второе и третье места поделили между собой Audi A5 и Bentley Bentayga, оказавшиеся дороже на 87—88%. Любимый россиянами «Гелендваген» вырос в цене на 84% — до 27,3 млн. рублей, а на 83% рванул вверх BMW X5 M, чей средний прайс теперь составляет 20 700 000 «деревянных».
Между тем, эксперты прогнозируют снижение темпа роста цен на автомобили во всех сегментах. Вероятно, случится это после того, как Владимир Путин потребует от Минпромторга очередной отчет, а заодно и пригрозит коммерсантам пальчиком. В соседней Белоруссии, к слову, уже ввели уголовную ответственность за несанкционированное повышение цен на товары, включая автомобили. Изменение прайсов необходимо согласовывать с властями. Подобную практику, похоже, следует применить и у нас. Иначе конца и края перманентному подорожанию в стране не видать нам так же, как Европе — газа.
В текущем году при сохранении стабильной экономической ситуации мы ожидаем снижения темпов роста цен до уровня 10—15%, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев.
Судя по всему, лишь АВТОВАЗ, удовлетворяя Президента, потребовавшего завалить страну доступными автомобилями, не стал лютовать с перепечаткой прайс-листов. Именно модели LADA поднялись в ценах меньше всего. К примеру, по сравнению с январем 2022 года бестселлер в лице народной LADA Granta подорожал всего на 11%. Даже УАЗ, и тот взвинтил ценники на нестареющие внедорожники, которые по итогам 2022 года «потяжелели» на 25—30%, и еще на пару процентов — в январе 2023-го. Печально, но факт: автомобиль для русского человека воистину становится роскошью, а не средством передвижения.