Дешевле не будет: какие автомобили резко подорожали в 2023 году

Фото: АвтоВзгляд
Несмотря на поручение Президента Путина принять меры по контролю за сдерживанием цен на автомобильном рынке страны, стоимость машин ниже не становится. Скорее, наоборот. С наступлением 2023 года прайсы на автопродукцию снова поползли вверх, а рынок — ожидаемо вниз.
Мирон Горин

Буквально разорвавшие российский авторынок китайцы не только забросали нас своими новинками, но еще и массово подняли цены. Больше всех «потяжелел» кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, прибавивший в стоимости на целых 73,4%. Если говорить про абсолютные цифры, то поверивший в себя «китаец» подорожал аж на 1,6 млн. рублей. Что, уже побежали занимать очередь, пока ценник не поднялся вновь?

Впрочем, не сильно отстают и другие поделки из КНР. К примеру, аналитики банка «Открытие» выяснили, что на 43—60% подорожали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Changan CS35 Plus, а также автомобили Geely, включая Coolray, Tugella и Atlas Pro. Чуть меньше взлетели в стоимости Changan CS75FL (на 24,8%) и Haval Jolion (на 31,3%). Хотя периодически и Chery, и Geely, и Haval устраивают ярмарку товаров, предлагая свою продукцию с увесистыми скидками. Однако даже с учетом бонусных программ китайские товарищи оказались лидерами по накручиванию прайс-листов в России. Да, если раньше рынок диктовал им правила игры, то теперь азиаты сами диктуют их рынку.

Что касается некогда снимавших сливки корейцев, то и они не прочь подзаработать, избавляясь от запылившихся остатков. Так, на 30% подорожали кроссоверы Kia Seltos и Hyundai Tucson, на 55% — Kia Sportage, почти на 70% — Hyundai Sonata.

Говоря о премиальном сегменте, подорожание составило в среднем 34%. Затронувшее, в том числе, и модели, которые россияне предпочитают брать в лизинг. Так, по информации специалистов «ВТБ Лизинг», проанализировавших стоимость новых легковых автомобилей в заключенных по итогам 2022 года договорах финансовой аренды, ТОП−3 наиболее подорожавших моделей возглавил Mercedes-Maybach. «Немец» взлетел в цене на 235%! В среднем — до 36 000 000 рублей. Второе и третье места поделили между собой Audi A5 и Bentley Bentayga, оказавшиеся дороже на 87—88%. Любимый россиянами «Гелендваген» вырос в цене на 84% — до 27,3 млн. рублей, а на 83% рванул вверх BMW X5 M, чей средний прайс теперь составляет 20 700 000 «деревянных».

Фото: АвтоВзгляд

Между тем, эксперты прогнозируют снижение темпа роста цен на автомобили во всех сегментах. Вероятно, случится это после того, как Владимир Путин потребует от Минпромторга очередной отчет, а заодно и пригрозит коммерсантам пальчиком. В соседней Белоруссии, к слову, уже ввели уголовную ответственность за несанкционированное повышение цен на товары, включая автомобили. Изменение прайсов необходимо согласовывать с властями. Подобную практику, похоже, следует применить и у нас. Иначе конца и края перманентному подорожанию в стране не видать нам так же, как Европе — газа.

В текущем году при сохранении стабильной экономической ситуации мы ожидаем снижения темпов роста цен до уровня 10—15%, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев.

Судя по всему, лишь АВТОВАЗ, удовлетворяя Президента, потребовавшего завалить страну доступными автомобилями, не стал лютовать с перепечаткой прайс-листов. Именно модели LADA поднялись в ценах меньше всего. К примеру, по сравнению с январем 2022 года бестселлер в лице народной LADA Granta подорожал всего на 11%. Даже УАЗ, и тот взвинтил ценники на нестареющие внедорожники, которые по итогам 2022 года «потяжелели» на 25—30%, и еще на пару процентов — в январе 2023-го. Печально, но факт: автомобиль для русского человека воистину становится роскошью, а не средством передвижения.

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18 января 2023
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