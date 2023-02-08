Yokohama приступила к испытаниям шин в новых экстремальных условиях

Крытый ледовый комплекс площадью 1960 «квадратов» позволит японским специалистам проводить испытания зимней «резины» в суровых эксплуатационных условиях.

В отличие от тестового полигона под открытым небом, закрытый объект не подвергается влиянию климатических условий, что способствует получению более точных данных в ходе проверки шин по целому спектру различных параметров.

Кроме того, детальные замеры и показатели станут дополнительным инструментом для разработки будущих новаций в области безопасности и прочих новейших технологий.

Стоит напомнить, что российский завод Yokohama продолжает свою работу в Липецке, успешно преодолев трудности, связанные с поставками необходимого для производства сырья.