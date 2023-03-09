Continental все-таки уходит из России

Ровно год назад, когда специальная военная операция только началась, представители Continental объявили о своем решении «заморозить» российский бизнес и приостановить производство покрышек на калужском заводе. Предприятие действительно встало на паузу, но вскоре снова вернулось к работе — трудности с логистическими цепочками и недоступностью сырья были преодолены.

Теперь же немцы вновь заговорили об уходе. Генеральный директор Continental AG Николай Сетцер объяснил, что причиной принятия такого решения стала СВО. Бизнес в обозримом будущем продадут — в том числе шинный завод в Калуге. Ни сроки, ни потенциальные покупатели пока не называются, однако, по словам г-на Сетцера, компания находится «на продвинутой стадии процесса» передачи активов.

Похоже, что немцы хотели тихонечко пересидеть — подождать, пока российско-украинский конфликт утихнет, и они смогут спокойно вернуться к работе, не подвергаясь давлению со стороны властей. Но конфликт не утих, и случится это, вероятно, еще не скоро, а потому руководству Continental пришлось принимать серьезное решение. И наверняка оно было непростым — как минимум потому, что в тот же калужский завод немцы инвестировали порядка 240 млн. евро.

Напомним, кстати, что помимо него, у Continental есть в России еще одно предприятие — в Чистополе в Татарстане. Там выпускают тахографы для коммерческих автомобилей и прочую автомобильную электронику.